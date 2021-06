Ci siamo, dopo essere stati rimandati di un anno per via della pandemia di Covid-19, gli Europei di Calcio stanno per arrivare, e alla Nazionale italiana non poteva mancare un vero e proprio inno. Ecco quindi Coro Azzurro, il tormentone che ci accompagnerà in questi mesi di calcio e, si spera, di vittorie.

La canzone è stata composta da Gli Autogol e Dj Matrix, con la partecipazione di Arisa e Ludwig.

Anche il video ufficiale di Coro Azzurro è stato reso noto negli ultimi giorni. Si tratta di un video divertente e ironico che vede la partecipazione, insieme agli artisti e cantanti, anche dell’allenatore della Nazionale Roberto Mancini. Puoi vedere il video in cima all’articolo.

Coro Azzurro è l’inno della Nazionale Italiana

Da vero e proprio tormentone, Coro Azzurro ha un ritmo coinvolgente e un testo tutto incentrato sul tifo e l’appoggio alla nostra Nazionale. Un senso di unione, di orgoglio e partecipazione che, inevitabilmente, coinvolge tutti noi quando l’Italia scende in campo, e che trasforma anche i non tifosi, in appassionati di calcio.

Come hanno raccontato Gli Autogol, il pezzo era già stato pensato per lo scorso anno, ma che per via della pandemia è stato rimandato così come gli Europei.

Davanti alla maglia azzurra ci uniamo tutti diventando un solo tifo, così ci piaceva l’idea di creare qualcosa che potesse accompagnare, non solo i giocatori, ma soprattutto i tifosi, un brano che sentendolo potesse farli stare più vicini, un coro da cantare sui balconi che sfoggeranno delle bellissime bandiere tricolore. Gli Autogol

Anche Arisa ha commentato entusiasta la sua partecipazione al tormentone. Ecco le sue parole:

Quando Gli Autogol mi hanno contattata per questo progetto, l’idea mi ha entusiasmata. Sono felice di cantare un brano come Coro Azzurro, un coro emozionante che unirà gli italiani durante un evento importante come gli Europei. Mi sono divertita molto in studio durante le registrazioni, adoro l’ironia e la passione per la vita de Gli Autogol. Arisa

Importante anche la partecipazione di Ludwig, che si rivolge sicuramente ai più giovani tra i tifosi della Nazionale. Ecco come ha commentato la sua partecipazione alla canzone:

Da quando ero piccolo il calcio è una passione, quasi come lo è la musica. Essere coinvolto da Gli Autogol in questo pezzo e riuscire a mettere insieme queste due cose mi ha subito entusiasmato. Spero che Coro Azzurro diventi il brano che ci troveremo a cantare per le strade d’Italia… Ludwig

E tu cosa ne pensi di Coro Azzurro? Ti piace come inno per gli Europei? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo della canzone qui sotto.

Il testo di Coro Azzurro

Voglia d’estate, di sale, di mare

di un tormentone che ci faccia balalre

una canzone per la nazionale

che ti entra in testa come Zizou in finale

forza Italia, facci un gol, 2006 poporopopo

un po’ come le notti magiche

Potremmo fare canta con me con questa musica

e vivi con me una notte fantastica

tifa con me e sentirai un coro azzurro che canterà con noi

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

E’ arrivato Ludwig

che entra a gamba tesa

salta la difesa

palla sotto al sette al settimo della ripresa

tifiamo Italia per stare vicini

io faccio il mister se manca Mancini

come con Totti, Nesta e Maldini

tutti allo stadio a gridare impazziti

E forza azzurri qua, e forza azzurri là

l’Italia segnerà ma state attenti al Var

lo scavino di Pellè, la rincorsa di Zaza

ma se non tifi godi solo a metà

Potremmo fare canta con me con questa musica

e vivi con me una notte fantastica

tifa con me a ritmo di musica

e vivi con me una notte fantastica

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

Se siamo uniti tutti il mondo ci vedrà

come una squadra che non ha paura

e dal silenzio all’improvviso si alzerà

un coro azzurro che canterà con noi

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

o yeye o yeye o yeye

un coro azzurro

che canterà con noi