Gordita Chronicles è la nuova serie comedy ordinata da HBO Max e che sarà prodotta dalle attrici Eva Longoria e Zoe Saldana. Lo show, avrà come protagonista una dodicenne dominicana che cerca, a fatica, di ambientarsi nella Miami degli anni ’80.

Continua, con questa new entry, la volontà della rete di ampliare la sua già ricca offerta di serie comedy, accontentando così il vasto pubblico che sembra gradire le scelte del servizio di video in streaming di WarnerMedia.

Gordita Chronicles è una comedy familiare scritta dalla sceneggiatrice italo-dominicana Claudia Forestieri (Good Trouble, Selena: La serie), che sarà prodotta da un gruppo di finanziatori che comprende, tra gli altri, anche le attrici Zoe Saldana (Six Degrees – Sei gradi di separazione, Avengers: Endgame, Avatar 2, ) tramite la sua casa di produzione Cinestar Pictures e Eva Longoria (Desperate Housewives, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Dora e la città perduta) – che è stata chiamata a dirigere anche l’episodio pilota – e che parteciperà con la su ormai già rodata UnbeliEVAble Entertainment.

La trama e il cast di Gordita Chronicles: giovani leve in arrivo!

La scelta di avere due produttrici per questa nuova comedy che parlerà di adolescenti, è stata dettata sicuramente dal fatto che entrambe le attrici sono rimaste subito molto colpite dalla trama della serie. La protagonista di Gordita Chronicles, infatti, è una piccola e ostinata immigrata domenicana di 12 anni, con un carattere aperto e disponibile e un cuore d’oro.

La serie, incentrata su quella che è stata in realtà la vita della sceneggiatrice Claudia Forestieri, racconterà le vicende della piccola Carlota “Cucu” Castelli (interpretata dalla giovane attrice Olivia Goncalves) che, suo malgrado, è stata costretta a lasciare la sua casa e la sua scuola a Santo Domingo per vivere a Miami e seguire, così, il sogno americano dei genitori durante gli scintillanti anni ’80 dopo che suo padre, un dirigente di marketing di una grande compagnia aerea, viene trasferito negli Sati Uniti d’America.

La piccola Cucu si troverà così proiettata in un mondo completamente diverso da quello che era abituata a conoscere. Sarà costretta, così, ad affrontare di petto le sfide che le si presentano in quanto immigrata, sfoggiando umorismo e spavalderia e facendo alcune scelte decisamente sbagliate, e a volte anche pericolose. Ovviamente per lei!

Tra i produttori esecutivi dello show ci sono anche Brigitte Munoz Liebowitz, che veste anche i panni di showrunner, Chris King e Jennifer Robinson. La giovane attrice Olivia Goncalves, nel ruolo della giovane protagonista Carlota “Cucu” Castelli, farà parte di un cast molto ricco, che include tra gli altri anche: Diana Maria Riva (Side Order of Life, Hot & Bothered), Juan Javier (Snowfall), e i piccoli attori Savannah Nicole Ruiz (Gentefied), Noah Rico (All That) e Cosette Hauer.

Le dichiarazioni su Gordita Chronicles

Ovviamente c’è un coro unanime di entusiasmo rispetto a questo nuovo progetto. Jennifer O’Connell, la vicepresidente esecutiva dei contenuti live-action per famiglie di HBO Max, ha affermato che nel network:

“Siamo entusiasti di collaborare con Zoe, Eva, Josh e Sony Pictures Television per dare vita a questa bellissima storia di formazione ispirata al viaggio personale di Claudia.”

Le ha fatto subito eco Sarah Aubrey, la responsabile degli originali di HBO Max, aggiungendo che:

“HBO Max è orgogliosa di lavorare con il potente talento di un gruppo di Latinx davanti e dietro le telecamere per questa serie che crediamo entrerà in sintonia con tutte le famiglie.”

Non poteva non aggiungersi anche il commento dei vertici di Sony Pictures Television Studios, per voce della co-presidente Jason Clodfelter, la quale ha dichiarato che:

“Da quando abbiamo sentito la storia dell’infanzia di Claudia, abbiamo capito che non era solo incredibilmente divertente, ma anche emotivamente toccante e importante da raccontare. Cucu e i Castelli ci ricordano le iconiche famiglie delle sitcom con cui siamo cresciuti, ma nessuna di quelle ha mai catturato la vera esperienza di una famiglia dominicana che si trasferisce in America. Questo show rivoluziona le cose e siamo entusiasti di creare una serie meravigliosa con HBO Max.”

Ogni episodio di Gordita Chronicles, durerà circa mezz’ora. Il progetto dello show aveva in realtà già avuto inizio nel 2020, ma è rimasto bloccato per quasi due anni, poiché in tutto questo tempo c’è stata la fase di sviluppo della serie. Il pilot è stato lo scorso marzo, ricevendo un rapido via libera poiché sia i dirigenti di HBO Max che i produttori Sony TV hanno amato il risultato finale.

Gordita Chronicles si unisce a un elenco di commedie sceneggiate da HBO Max che include anche Hacks, Generation, Love Life, Made for Love, Rap Shit, Search Party, The Sex Lives of College Girls e l’imminente nuova stagione, attesissima, di Sex and the City, tra gli altri.

E voi, seguirete questa nuova serie? Vi piacciono gli argomenti trattati? Pensate che sia davvero innovativa così come viene presentata? Raccontateci le vostre prime impressioni nei commenti!