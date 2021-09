L’anno che stiamo vivendo è, senza ombra di dubbio, l’anno dei reboot. D’altronde è l’occasione giusta per rivedere titoli del passato e farli conoscere alle nuove generazioni.

In alcune occasioni, i titoli più famosi tornano in scena, ma con volti nuovi come il caso di Gossip Girl. Inutile negarlo, all’inizio, non appena si era diffusa la notizia di un reboot con nuovi protagonisti ed una trama diversa, vi era molto scetticismo soprattutto da parte degli amanti della serie tv ambientata nell’Upper East Side e che l’hanno seguita, passo dopo passo, dal 2007 al 2012. Invece praticamente tutti si sono dovuti ricredere in seguito agli ascolti record ottenuti dopo il debutto dell’8 luglio. Il reboot è stato diviso in due parti, ciascuna composta da sei episodi. Ottimi ascolti tanto che importanti novità sono in arrivo, in attesa degli episodi conclusivi della prima stagione.

Una delle immagini rilasciate dal set del reboot di Gossip Girl

Tramite Deadline veniamo a scoprire che il reboot di Gossip Girl è stato rinnovato per un’altra stagione. Infatti, fino ad ora, i primi sei episodi hanno avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Numeri che hanno convinto HBO Max a rinnovare la produzione. Nel cast troveremo sempre i volti che ci hanno tenuto in compagnia durante la prima stagione, vale a dire: Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Ovviamente al momento non conosciamo ancora le date di inizio delle riprese, né tantomeno quando la seconda stagione del reboot di Gossip Girl arriverà sul piccolo schermo. Tuttavia si tratta di un’ottima notizia che conferma come la moda dei reboot sia stata una scelta azzeccata.

E tu hai già avuto modo di vedere il reboot di Gossip Girl? Che cosa ne pensi? Ti aspettiamo nei commenti!