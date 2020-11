Annunciate le nomination per l’edizione 2021 dei Grammy Awards, accompagnate come sempre da sorprese e polemiche

Uno dei momenti più attesi dagli artisti riguarda le nomination dei Grammy Awards, da sempre considerati la premiazione più importante in ambito musicale. Il loro annuncio è arrivato attraverso una diretta streaming durante la quale alcuni volti noti dell’industria musicale -da Dua Lipa a Meghan Tee Station- hanno presentato le categorie e i loro rispettivi candidati.

A trionfare con ben nove nomination ci ha pensato Beyoncé, soprattutto grazie al singolo “Black Parade” nominato anche come canzone e record dell’anno. Seguono con ben sei nomination a testa: Roddy Rich, Taylor Swift e Dua Lipa. Entrambe sono in lizza nella categoria album dell’anno rispettivamente con “folklore” e “Future Nostalgia“. Una commossa Dua Lipa ha postato il video nel quale apprende la notizia delle sue candidature e nel quale emerge tutta la sua felicità. Taylor Swift torna a dominare i Grammy giungendo a un totale di 41 nomination nell’arco della sua carriera.

Taylor Swift vincitrice dei Grammy 2016

Prima nomination per i BTS che nonostante lo straordinario successo e i record di vendita vengono candidati solo come miglior performance di gruppo con “Dynamite“. Inevitabile la polemica dei fan che avrebbero voluto una maggiore considerazione. Ma non è una novità che i Grammy abbiano un rapporto complicato con le boyband, indipendentemente dal loro talento o successo.

Tra i debutti di quest’anno anche quello di Harry Styles che si è guadagnato ben tre nomination: come miglior album pop per “Fine Line“, come miglior video per “Adore You” e come miglior performance pop con “Watermelon Sugar“. Proprio in questa categoria ritroviamo anche Justin Bieber che si porta a casa ben quattro nomination. Il cantante ha avuto pero’ da ridire sulla decisione di inserire il suo album “Changes” nella categoria pop.

“Sono onorato di essere riconosciuto e apprezzato per la mia arte. Detto questo, ho fatto in modo di realizzare un album R&B. Changes era ed è un album R&B. Non è stato visto come tale e la cosa mi pare molto strana” ha scritto in un post social.

Lady Gaga, nonostante “Chromatica” abbia segnato un suo ritorno di tutto rispetto, ha ricevuto solo due nomine: come miglior pop album e come miglior performance duo insieme ad Ariana Grande. È forse una delle sorprese insieme a una grande assenza che non ha potuto passare inosservata. Parliamo di The Weeknd che non ha ricevuto neanche una nomination nonostante la sua “Blinding Lights” sia stato uno dei maggiori brani dell’anno e al notevole successo del suo disco “After Hours“. Nelle ultime ore proprio l’artista ha scritto un duro tweet sulla faccenda: “I Grammy rimangono corrotti. Devono a me, ai miei fan e all’industria trasparenza“.

The Weeknd contro i Grammy

Il tabloid TMZ ha riportato che potrebbe essere stato fatto uno sgarro a The Weeknd dopo che l’artista, messo davanti a un ultimatum, ha preso la decisione di non esibirsi all’evento, preferendo ai Grammy la finale del Super Bowl. Verrà fatta chiarezza su quanto accaduto dietro le quinte?

La 63esima edizione dei Grammy Awards si terrà il prossimo 31 gennaio. Se l’evento potrà avere luogo o dovrà adattarsi alle misure attuate dalle ultime premiazioni -senza pubblico e con molti collegamenti- non è ancora dato saperlo. Nel frattempo scopriamo pero’ la lista delle principali categorie. Quella completa potrete trovarla QUI.

Nomination Grammy 2021

Record dell’anno

“Black Parade,” Beyoncé

“Colors,” Black Pumas

“Rockstar,” DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Say So,” Doja Cat

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

“Don’t Start Now,”Dua Lipa

“Circles,” Post Malone

“Savage,” Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

Album dell’anno

Chilombo, Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition), Black Pumas

Everyday Life, Coldplay

Djesse Vol. 3, Jacob Collier

Women In Music Pt. III, Haim

Future Nostalgia, Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Folklore, Taylor Swift

Canzone dell’anno

“Black Parade,” Beyoncé

“The Box,” Roddy Ricch

“Cardigan,” Taylor Swift

“Circles,” Post Malone

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

“I Can’t Breathe,” H.E.R.

“If The World Was Ending,” JP Saxe Featuring Julia Michaels

Miglior artista emergente

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Miglior perfomance pop solista

“Yummy,” Justin Bieber

“Say So,” Doja Cat

“Everything I Wanted,” Billie Eilish

“Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Watermelon Sugar,” Harry Styles

“Cardigan,” Taylor Swift

Miglior performance duo/gruppo

“Un Dia (One Day),” J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

“Intentions,” Justin Bieber Featuring Quavo

“Dynamite,” BTS

“Rain On Me,” Lady Gaga with Ariana Grande

“Exile,” Taylor Swift Featuring Bon Iver

Miglior album pop

Changes, Justin Bieber

Chromatica, Lady Gaga

Future Nostalgia, Dua Lipa

Fine Line, Harry Styles

Folklore, Taylor Swift

Miglior album dance/elettronica

Kick I, Arca

Planet’s Mad, Baauer

Energy, Disclosure

Bubba, Kaytranada

Good Faith, Madeon

Miglior canzone rock

“Kyoto,” Phoebe Bridgers

“Lost in Yesterday,” Tame Impala

“Not,” Big Thief

“Shameika,” Fiona Apple

“Stay High,” Brittany Howard

Miglior album rock

A Hero’s Death, Fontaines D.C.

Kiwanuka, Michael Kiwanuka

Daylight, Grace Potter

Sound & Fury, Sturgill Simpson

The New Abnormal, The Strokes

Miglior performance rap

“Deep Reverence,” Big Sean Featuring Nipsey Hussle

“Bop,” DaBaby

“What’s Poppin,” Jack Harlow

“The Bigger Picture,” Lil Baby

“Savage,” Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

“Dior,” Pop Smoke

Miglior album rap

Black Habits, D Smoke

Alfredo, Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony, Jay Electronica

King’s Disease, Nas

The Allegory, Royce Da 5’9″

Miglior canzone country

“Bluebird,” Miranda Lambert

“The Bones,” Maren Morris

“Crowded Table,” The Highwomen

“More Hearts Than Mine,” Ingrid Andress

“Some People Do,” Old Dominion

Miglior album country

Lady Like, Ingrid Andress

Your Life Is a Record, Brandy Clark

Wildcard, Miranda Lambert

Nightfall, Little Big Town

Never Will, Ashley McBryde

Miglior album pop latino o urban

YHLQMDLG, Bad Bunny

Por Primera Vez, Camilo

Mesa Para Dos, Kany García

Pausa, Ricky Martin

3:33, Debi Nova

Miglior album rock latino o alternativo

Aura, Bajofondo

Monstruo, Cami

Sobrevolando, Cultura Profetica

La Conquista Del Espacio, Fito Paez

Miss Colombia, Lido Pimienta