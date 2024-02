Ieri sera sono andati in scena i Grammy Awards 2024 giunti, quest’anno, alla loro 66esima edizione. La serata si è tenuta presso la Crypto Arena di Los Angeles. Si tratta di un appuntamento imperdibile per i nomi del panorama della musica di tutto il mondo, ma anche per la moda che è stata la vera protagonista, come ogni evento che si rispetti, con le creazioni che arrivano direttamente dagli archivi delle grandi case di moda e che hanno portato un effetto vintage sul red carpet. La vera regina è stata Taylor Swift: c’è poco da fare, lei è la vera star sia per la stagione musicale che l’ha vista protagonista (con l’annuncio di un nuovo album in arrivo) sia per la sua classe ed il suo look scegliendo un abito bustier con un’allacciatura sulle spalle bianco e nero, il tutto reso più prezioso da uno spacco profondo firmato Schiaparelli. A concludere il look lunghi guanti neri da opera e sandali made in Italy con Giuseppe Zanotti.

Medaglia d’argento per Miley Cyrus che ha trionfato con il brano Flowers che le ha permesso di vincere il primo Grammy Awards della sua carriera. Non è certo passata inosservata con un vestito vedo non vedo color oro di Maison Margiela, un look realizzato con spille da balia dorate, mentre per l’acconciatura si è affidata a Bradley Kenneth che le ha realizzato un’acconciatura cotonata. Medaglia di bronzo per Dua Lipa che è sempre una delle più belle ed alla moda e, per questa occasione, ha scelto un vestito dell’atelier di Parigi Courrèges realizzato su misura: una maglia metallica con un profondo scollo a v e piccoli ritagli sui fianchi, il tutto reso ancora più prezioso dai diamanti di Tiffany & Co (una collana con rubini, diamanti e zaffiro arancione) ed al suo fianco, ad accompagnarla, il papà. Ed infine promossa anche Olivia Rodrigo: classe ed eleganza poiché la giovane artista non vuole strafare, ma è comunque riuscita a conquistare tutti con un look vintage colore bianco di Gianni Versace: scollo a cuore decorato da cristalli con i più attenti che ricorderanno già questa creazione perché era stato indossato in passerella da Linda Evangelista nel 1995.

Miley Cyrus Dua Lipa Olivia Rodrigo

Passiamo ora ai look bocciati dei Grammy Awards 2024. Ci teniamo a precisare che il mondo è bello perché è vario quindi, di conseguenza, questi look possono piacere, ma noi ci siamo basati sulla maggioranza delle opinioni raccolte nel mondo virtuale. Bocciata Doja Cat che ha optato per un nude look come Miley Cyrus, ma la sua scelta non ha conquistato il pubblico in quanto il look di Dilara Fidikoglu (stilista turco-inglese) era davvero super trasparente e faceva da cornice ad un corpo pieno di tatuaggi. Bocciata anche Fantasia Barrino con il suo abito di Cong Tri (con guanti abbinati) che non ha convinto molto i fan della protagonista de Il Colore Viola, ma soprattutto non è piaciuta la scelta di indossare un gioiello facciale che parte dal mento per poi arrivare alle labbra. Ed infine non è stata promossa neanche la scelta di Dawn Richard che ha voluto osare ed ha affascinato alcuni, ma la maggior parte non ha apprezzato la sua audacia: un abito scultura con un look della natura che l’ha trasformata in un vero e proprio albero con il fogliame che le incorniciava il viso del brand Khosrov ed un look ispirato alla primavera di Botticelli.

Doja Cat Fantasia Barrino Dawn Richard

Ed ora, invece, spazio anche all’universo maschile ben rappresentato da famosi nomi che hanno posato, anche loro, sul red carpet. Promosso Mark Ronson, colui che si è occupato della parte sonora del live action di Barbie, si è presentato al fianco della moglie Grace Gummer (attrice) ed entrambi hanno scelto Gucci con creazioni disegnate dallo stilista Sabato de Sarno: elegante ed alla moda soprattutto con i mocassini indossati insieme ai calzettoni bianchi che sono un must della stagione. Promosso a pieni voti anche John Legend che ha scelto un look total black di Saint Laurent ed è stato accompagnato dalla bellissima Chrissy Teigen, sua moglie, che ha scelto di osare con una minigonna a forma di rosa di Sophie Couture. Ed infine medaglia di bronzo per Maluma che ha optato anche lui per un look total black firmato Dolce e Gabbana con un’elegante camicia brianca ed un papillon, orecchini di diamanti ed orologio in oro rosa e rubini di Jacob & Co.

Mark Ronson John Legend Maluma

E se abbiamo tre donne bocciate per i loro look, non sono da meno gli uomini. Bocciato BabyFace Don il re del R&B ed 11 volte vincitore del Grammy (quest’anno era nominati come miglior album R&B con il suo Girls Night Out): ha scelto un total black che però non ha convinto perché era pieno di scritte “Versace” che, a detta dei più, lo hanno reso meno elegante. Lenny Kravitz ha osato troppo con un look vedo – non vedo: una giacca corta di pelle, un top nero trasparente, pantaloni anch’essi neri ed il tutto abbinato con collane con la croce d’argento. Infine bocciato anche Calvin Harris: nominato per la sua canzone Miracle è apparso elegante nel completo da lui scelto, ma non è piaciuta la fantasia ed il colore, poteva fare una scelta migliore.

Mark Ronson Lenny Kravitz Calvin Harris

E tu hai seguito la serata dei Grammy Awards 2024? Quale look ti è piaciuto maggiormente e quale, invece, meno? Ti aspettiamo nei commenti!