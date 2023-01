Alzi la mano chi non ha visto o, per lo meno, chi non ha sentito parlare almeno una volta nella sua vita del film Grease. Un film che, negli anni, è diventato un vero e proprio cult e che è stato candidato per cinque volte ai Golden Globe. Un capolavoro amato in tutto il mondo che ancora oggi, a distanza di 45 anni, fa ballare e fa dimenticare i propri problemi.

Si sa che nell’ultimo periodo una delle mode più amate è quella di riportare in voga determinati titoli che hanno avuto successo in passato: che sia con un sequel, con un reboot, con uno spin off o con un prequel, l’importante è riportare in voga determinati titoli che hanno avuto successo. Lo sanno bene gli amanti di Grease che ora si preparano, finalmente, all’arrivo della serie prequel del loro film preferito. Durante il Winter Press Tour della Television Critics Association, Paramount + ha rivelato alcuni dettagli che tutti aspettavano con ansia. Ovvero la data di uscita ed il trailer ufficiale di Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie tv che farà da prequel al musical tanto amato e che ha visto Olivia Newton John e John Travolta tra i protagonisti.

Le quattro Pink Ladies della serie prequel di Grease

Procediamo per gradi. La data di uscita di Grease: Rise of the Pink Ladies sarà il 6 aprile o, per lo meno, questa sarà la data di uscita negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro se uscirà contemporaneamente in streaming in tutto il mondo o se sarà necessario aspettare qualche giorno in più. Sarà composta da 10 episodi e sarà ambientata nel 1954, ovvero quattro anni prima del famoso film. Ci farà vedere come sono nate le Pink Ladies, ovvero la prima gang della Rydell High School che vedeva Jane, Olivia, Cynthia e Nancy come protagoniste: belle, giovani, sovversive, ribelli ed anticonformiste alle regole di quel periodo. La serie è stata scritta, diretta e prodotta da Annabel Oakes con l’aiuto di Alethea Jones per due episodi. Nel trailer ufficiale vediamo quello che ci aspetterà con la clip che, all’inizio, riprende l’assistente del preside della scuola mentre si rivolge alle quattro studentesse ammonendole di fare attenzione a chi frequentano perché “La reputazione di una ragazza è tutto ciò che ha”. Per quanto riguarda il cast, invece, troveremo Marisa Davila che sarà Jane, Cheyenne Isabel Wells che sarà Olivia, Ari Notartomaso che sarà Cynthia e Tricia Fukuhara che sarà Nancy.

E tu sei un fan di Grease? Cosa ne pensi di questa serie prequel, la seguirai? Ti aspettiamo nei commenti!