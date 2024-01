Dopo “One eyed bastard“, pubblicata lo scorso 5 gennaio, il mitico gruppo dei Green Day è tornato ad allietarci l’udito con un nuovissimo singolo in uscita oggi, venerdì 19 gennaio 2024.

Si intitola “Bobby sox” e, esattamente come il precedente, appartiene all’album “Saviors“, quattordicesimo lavoro in studio dei Green Day rilasciato sul mercato sapete quando? Proprio anch’esso nella data odierna.

Torniamo però adesso a parlare della protagonista di questo articolo, ovvero la canzone: siete curiosi di saperne di più su “Bobby sox“? Andiamone allora a scoprire subito il significato del testo qui di seguito.

Significato di “Bobby sox”

Questo è un brano d’amore universale, che interessa le persone in quanto tali, in quanto esseri umani, indipendentemente dal loro sesso biologico. Nel testo, infatti, il cantante sembra inizialmente rivolgersi a una donna, chiedendole se vuole essere la sua fidanzata, ma nella seconda strofa pone la medesima domanda al maschile, per poi ritornare a parlare al femminile. Perchè non importa quale sia la definizione di genere propria dell’individuo in questione, ciò che conta è cosa rappresenta per l’artista: “il mio unico vero amore, il mio mondo“.

Nelle strofe, poi, il cantante propone una serie di cose da fare insieme alla persona al suo fianco, come ad esempio guardare un film già visto o passeggiare per un cimitero, facendo arrossire i morti con i loro baci. Come rifiutare proposte del genere, mi chiedo.