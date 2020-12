I Greta Van Fleet hanno pubblicato in rete il video del loro nuovo ultimo brano “Age of Machine”, estratto dell’album “The Battle at Garden’s Gate” in uscita a partire dal 16 aprile 2021.

“The Battle At Garden’s Gate” apre le porte a nuove esperienze sonore che la band ha voluto sottolineare con dinamicità rispetto all’album d’esordio “Anthem of the Peaceful Army”. Il video di “Age of Machine” è ricco di simbolismi e di critica nei confronti della nostra epoca, piena di elementi contrastivi e discordanti.



La clip mostra la band che distrugge un’antica statua, diventando parte di uno strano esperimento, in sella a una moto attraverso un tunnel urbano e vagando liberamente sulle colline con immagini d’archivio, mentre la telecamera segue quasi freneticamente questo disorientato vagare.

“Age of Machine” racconta la caduta dei nostri tempi e lo stato di annichilimento a cui la società e l’uomo come elemento singolo sono sottoposti. “L’età della tecnologia” sta “divorando” l’esistenza umana dall’interno, favorendone una semplificazione apparante che non risolve però il suo stato comatoso. “Age of Machine” è un viaggio in una dimensione caustica della testualità del giovane gruppo statunitense.

Il video musicale di “Age of Machine” è stato co-diretto dai Greta Van Fleet e da Matthew Daniel Siskin.

Di seguito le parole della band sul loro nuovo singolo:



“Il video crea un nuovo universo pieno di simbolismo e aperto all’interpretazione, con sussurri di riflessioni sul modernismo. È una risposta, una piccola opera d’arte in una conversazione molto ampia – quattro fratelli e amici che trascorrono pochissimo tempo online, pieni di domande – dove ci sta portando la tecnologia, cosa significa tutto questo e cosa stiamo scambiando“.

Testo di “Age of Machine”

(Verse 1)

Perfect child

Plugged in since the womb

Prophet of the dune

In this electric tomb

Man has made

An omnipresent force

Heading on a course

For interstellar shores

(Strumental)

(Verse 2)

God machine

Malfunctioned as it grew

And the circuits blew

Falling down on you

Now you’re free

Unplug from the source

No more underscores

Open up the doors

(Strumental)

(Chorus)

Feeling

Oh god, the feeling

We need some healing

We need some healing

God knows if you feel defeated

You have been cheated

You have retreated

(Solo)

(Chorus)

Feeling

Oh god, the feeling

We need some healing

We need some healing

God knows if you feel defeated

You have been cheated

You have retreated

(Strumental)

Traduzione di “Age of Machine”

(Strofa 1)

Bambino perfetto

Collegato fin dall’utero

Profeta della duna

In questa tomba elettrica

L’uomo ha creato

Una forza onnipresente

Dirigersi su un corso

Per le coste interstellari

(Strumentale)

(Strofa 2)

La macchina di Dio ha funzionato male mentre cresceva

E i circuiti scoppiarono

Cadendo su di te

Adesso sei libero

Scollega dalla fonte

Niente più trattini bassi

Apri le porte

(Strumentale)

(Ritornello)

Sensazione

Oh dio, la sensazione

Abbiamo bisogno di guarigione

Abbiamo bisogno di guarigione

Dio sa se ti senti sconfitto

Sei stato ingannato

Ti sei ritirato

(Assolo)

(Ritornello)

Sensazione

Oh dio, la sensazione

Abbiamo bisogno di guarigione

Abbiamo bisogno di cure, Dio sa se ti senti sconfitto

Sei stato ingannato

Ti sei ritirato

(Strumentale)