Un ritorno inaspettato attende i fan di Grey’s Anatomy che potranno rivedere ancora una volta nello show uno dei personaggi più amati della serie. ATTENZIONE SPOILER!

Da questo momento tutti coloro che non vogliono saperne di più e non desiderano avere anticipazioni sulla 17esima stagione di Grey’s Anatomy, attualmente ancora in onda, è bene che si fermino qui e che non procedano con la lettura di questo post. Chi, invece, non riesce a trattenere la curiosità, può continuare a leggere e ad avere delle ANTICIPAZIONI davvero impreviste e inattese sullo show.

Come i fan più fedeli della serie già sapranno, anche il medical drama ambientato a Seattle, nell’ormai noto ospedale Grey Sloan Memorial Hospital, ha incentrato tutte le puntate della sua ultima stagione, la numero diciassette, sulla pandemia da Covid-19.

Gli incontri di Meredith Grey

Già dalla prima puntata della nuova stagione il tema dell’anno è apparso subito molto chiaro: il Covid-19 è arrivato nell’ospedale in cui Meredith Grey (interpretata dall’attrice Ellen Pompeo) si è specializzata e continua a lavorare da diciassette anni. Lei stessa, dopo aver lavorato in prima linea per salvare un gran numero di pazienti contagiati dal virus, è stata infettata e ha avuto delle gravi conseguenze fisiche.

Da diversi episodi, ormai, la protagonista dello show è intubata, sedata, e alterna brevi momenti di lucidità ad altri in cui i suoi amici e colleghi, che temono per la sua vita, la tengono aggiornata su tutto ciò che accade al di fuori dell’ospedale. Meredith Grey ha contratto il Covid, non si sa se si salverà e se potrà riabbracciare i suoi figli, e per il momento i telespettatori possono assistere solamente alle visioni della dottoressa, che la portano sempre più spesso e più a lungo su una bellissima spiaggia.

In questo sereno e pacifico ambiente marino, lontano da malattie e ospedali, Meredith Grey ha incontrato diversi personaggi che da anni hanno lasciato Grey’s Anatomy. Su tutti ha avuto la possibilità di rivedere suo marito, ovvero il compianto Derek Sheperd (interpretato dall’attore Patrick Dempsey).

Derek, tragicamente morto cinque anni e mezzo fa nella undicesima stagione dello show a causa di un incidente stradale, è infatti apparso a Meredith in un sogno dopo che quest’ultima è svenuta davanti al parcheggio dell’ospedale, colpita gravemente dal virus Covid-19. Un incontro romantico e struggente, che tutti i fan hanno apprezzato e guardato con struggimento.

Il ritorno inaspettato

Le sorprese, però, non sono finite qui! Oltre al redivivo Derek e anche al risorto, per poco, George O’Malley (interpretato dall’attore T. R. Knight) e morto anche lui nel finale della quinta stagione, Meredith Grey sta per avere un’altra inaspettata sorpresa. Nel decimo episodio di questa diciassettesima stagione intitolato Breathe, sulla spiaggia la dottoressa incontrerà infatti una persona molto speciale, che i telespettatori non vedono da quasi dieci anni.

ATTENZIONE SPOILER! Il personaggio, infatti, è uno dei tanti a cui i fan hanno dovuto, a malincuore, dire addio perchè è stato fatto fuori dalla serie. All’epoca della sua uscita di scena tale scelta era stata molto criticata e ora il pubblico avrà una piccola rivalsa. Di chi stiamo parlando? Della sorella minore di Meredith Grey, ovvero la dolce Lexie Grey.

La giovane dottoressa, interpretata dall’attrice Chyler Leigh, farà il suo ritorno in scena correndo verso la sorella maggiore sull’ormai famosa spiaggia che appare nei sogni di Meredith. Nel video promozionale della puntata, infatti, si vede l’incontro sulla spiaggia tra le due sorelle.

La piccola Grey, così come veniva chiamata, era morta in un incidente aereo insieme al suo amato Mark Sloan (l’attore Eric Dane), alla fine dell’ottava stagione dello show, lasciando moltissimi fan sotto shock, perché molto affezionati al suo personaggio.