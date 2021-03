Achille Lauro prosegue il suo viaggio nei meandri del rock e questa volta rende omaggio a Kurt Cobain e ai Nirvana nel video del singolo Marilù, che anticipa l’album Lauro, in uscita il 16 di aprile. Marilù si rifà al celebre MTV Unplugged di uno dei gruppi musicali più rappresentativi del genere grunge.

Nel video vediamo Achille Lauro seduto su uno sgabello mentre suona la chiatarra e canta, mentre il resto della band presente in studio indossa il celebre cardigan che nel nostro immaginario è un tutt’uno con Kurt Cobain.

Il significato del testo di Marilù

Achille Lauro

Con il video di Marilù non solo viene reso omaggio ai Nirvana, ma si racconta anche una storia femminile. Il testo di Marilù – definito da molti come un “manifesto femminista” – per l’autore è un brano sul significato di crescere, attaverso gli occhi e l’esperienza della protagonista della canzone.

Marilù è un inno alla libertà: alla libertà di scegliere, ma anche di sbagliare, per imparare dai propri errori, che fanno parte della vita (lui era proprio come ti diceva mamma, cos’è la vita se non imparare a vivere la vita).

Achille Lauro ci racconta la contraddizione dell’essere bambine, agli occhi dei genitori, ma nello stesso tempo adulte o aver fretta di esserlo (bambina sì ma solo per un po’, e ti truccavi ma uscita di casa, tirandoti la gonna un po’ più su). Un inno alla gioia di vivere, di sperimentare, al coraggio di essere chi si vuole e protagonista della propria vita (ma sei così, sì così libera).

Testo di Marilù

Per tua madre era un figlio di p*ttana

sì per lei dovevi avere di più

e poi cosa vuol dire essere mamma

adesso l’hai capito anche tu

tua nonna il suo maglione a righe e lana

bambina si ma solo per un po’

e ti truccavi ma uscita di casa

tirandoti la gonna un po’ più su

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

così lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei cosi

un’attrice comica

la bomba atomica

sì ma tu sei cosi

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

Per tuo padre eri piccola e impacciata

ricordi ti chiamava Marilù

lui ti voleva sotto una campana

ma in fondo hai sempre poi deciso tu

per gli altri era solo un nome d’arte

e con chi giocare lo sceglievi tu

quei giocattoli poi messi da parte

perché il sesso poi non ti bastava più

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

cosi lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei così

un’attrice comica

la bomba atomica

si ma tu sei così

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

Lunatica luna stanotte ti guarda

sai ti vedo fragile dico che è sabbia

nessuno ti appoggerà l’orecchio sulla pancia

lui era proprio come ti diceva mamma

cos’è la vita se non imparare a vivere la vita

oh no no no

se non imparare a vivere la vita

mia Marilù

ora che hai imparato a vivere la vita

oh no no no, no no

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

così lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei così

un’attrice comica

la bomba atomica

si ma tu sei così

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

