Si intitola Guardami le spalle, il nuovo singolo di Tredici Pietro, rapper tra i più interessanti della nuova generazione del panorama hip hop italiano, fuori da Giovedì 21 Luglio su tutte le piattaforme digitali e da oggi, disponibile in pre-save e in rotazione radiofonica.

Guardami le spalle va ad aggiungersi all’ultimo progetto pubblicato dall’artista bolognese, Solito posto, Soliti Guai, uscito il 22 Aprile in digitale e per la prima volta in formato fisico in Cd e Vinile, che ha debuttato nella Top 5 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei vinili più venduti in Italia.

Questo lavoro include la title track, Solito posto, Soliti guai, il brano Come fossi andato via prodotto da DJ 2P, a metà tra uno sfogo e un’intima riflessione personale e Fumo pensando a te, oltre ai pezzi di X Questa Notte, il suo secondo Ep, interamente prodotto da Andry the Hitmaker con i featuring di Mecna, Nayt e Giaime.

Il significato di Guardami le spalle di Tredici Pietro

Guardami le spalle, è prodotto a quattro mani da 2P e Adma, è un pezzo dalle sonorità puramente drum&bass e dal carattere introspettivo, in cui il rapper si apre agli ascoltatori, mostrando il suo lato più umano, fragile e vulnerabile.

Il brano prende parte ad un progetto dai toni sempre più definiti e introspettivi, in cui l’espressione “Guardami le spalle” diventa un vero e proprio mantra, quasi una richiesta di aiuto che Tredici Pietro ripete con enfasi sulle percussioni ripetute e ritmate della melodia minimal che caratterizza il ritornello.

Il nuovo singolo era stato annunciato con un video molto originale sul suo profilo Instagram, che ritraeva dei bambini in età scolare che combattevano un loro coetaneo nemico, tramite l’ausilio di armi ed effetti grafici particolari.

Il pezzo, infatti, è dedicato proprio ad un amico o meglio, un fratello non di sangue.

Se le parole del brano trasmettono un certo bisogno di “protezione” da parte di un amico, soprattutto in situazioni difficili e di instabilità, il beat alleggerisce il peso della richiesta.

Lo stile è quello solito di Tredici Pietro, con una buona dose di sperimentazione, soprattutto sonora e, nemmeno questa volta, viene meno la sua capacità naturale di veicolare concetti all’apparenza molto semplici, con l’originalità che lo contraddistingue sin dal suo esordio.

Il testo di Guardami le spalle di Tredici Pietro

Non lo so cosa combino

Ma lo so, non sono il primo

Che non sa dove sia la fine

E non so accontentarmi

È da quando sono ragazzino

Faccio le sei al mattino

E domani chissà se vivo

Ma non posso fermarmi

E tu resta con me come un bro

Tienimi stretto come farebbe solamente un vero bro

Bro

E lo so, sto fuori schema

E vivo senza una regola

E per ora non c’è problema

E nemmeno soluzione, forse se ti giri di schiena

E prendi quello che viene

Ti stringo come tra i denti

Ti spingo sulla parete

Ma tu riempi il vuoto solo un po’

Anche se ho bisogno di risposte, sai che non le chiederò

Ma tu guardami le spalle le le, le le le le, le le le le

Anche quando non sarò di spalle le le, le le le le, le le le le

Tu guardami le spalle le le, le le le le, le le le le

Anche quando non sarò di spalle le le, le le le le, le le le le

Tu guardami le spalle

Ah, ah, per quei soldi moriresti, che faresti?

I soldi sono Dio e Dio uccide gli onesti

E non so bene cosa dire quando chiedi “dove finiremo adesso?”

Non riesco a fidarmici

Non degli altri, ma di me, me stesso

Mi getto, tu prendimi, offendimi, non tendermi la mano

Tutto insegnami come stanno le cose e non lasciarmi da solo

Sono tutto fuori per un po’

Tienimi stretto come se fosse l’ultima notte che ho, ho, ho

E mi passano così addosso

Collane d’oro ti fanno grosso

Come un cappio attorno al collo

Come posso darti risposte che non ho

E che non so dove troverò?

Ma tu guardami le spalle le le, le le le le, le le le le

Anche quando non sarò di spalle le le, le le le le, le le le le

Tu guardami le spalle le le, le le le le, le le le le

Anche quando non sarò di spalle le le, le le le le, le le le le

Tu guardami le spalle

Hai già ascoltato Guardami le spalle di Tredici Pietro? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!