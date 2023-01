Cosimo Fini, da noi conosciuto semplicemente come Gue Pequeno, è un rapper di Milano classe 1980 diventato un nome famoso per aver fatto parte dei Club Dogo, ma al tempo stesso ha all’attivo una strepitosa carriera da solista costellata da brani di successo come Brivido, Ti levo le collane, Nulla accade e Salvador Dali per citarne alcuni. Sono diversi i traguardi che il rapper sta raggiungendo nell’ultimo periodo. È sufficiente pensare a quello più importante, ovvero il duetto con Snoop Dogg per il suo nuovo album. Un duetto che lo ha portato a farsi conoscere ad un numero ancora più elevato di persone, soprattutto a livello mondiale.

Ed oggi Gue Pequeno è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Mollami Pt. 2 che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il nuovo brano anticipa l’uscita di Madreperla, il suo nuovo album prodotto da Bassi Maestro, che esce anch’esso oggi.

Il rapper Gue Pequeno

Il significato di Mollami Pt. 2

Mollami Pt. 2, il nuovo singolo di Gue Pequeno, segue uno dei suoi brani più famosi, ovvero quello di Mollami che è diventato un vero e proprio brano cult negli anni dopo il suo debutto avvenuto nel 2015 con l’album Vero. Si tratta di un vero e proprio omaggio ad una delle canzoni più famose al mondo ovvero Here Comes the Hotstepper di Ini Kamoze che Gue Pequeno cerca di reinterpretare a modo suo.

