Cosimo Fini, da noi conosciuto semplicemente come Gue Pequeno, è un rapper di Milano classe 1980 noto per aver fatto parte dei Club Dog, ma con all’attivo una strepitosa carriera da solista costellata da brani di successo come Brivido, Ti levo le collane, Nulla accade e Salvador Dali per citarne alcuni.

Mentre è stato reso noto che sarà tra i protagonisti del nuovo album di Snoop Dogg con un duetto che ha tutte le carte in regola per essere un successo, torna attivo anche sulla scena musicale italiana. Oggi, venerdì 10 dicembre, è uscito il nuovo singolo Veleno che rappresenta il primo estratto del nuovo album Gvesvs, uscito anch’esso oggi e settimo inedito del rapper. Veleno è già presente in rotazione radiofonica e sulle piattaforme musicali di streaming, ma anche su Youtube dove, nel giro di poche ore, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. La vita professionale di Gue Pequeno prosegue a gonfie vele, ma anche quella privata non è da meno. Il rapper, infatti, è pronto a diventare papà con la compagna Yusmary che è incinta della loro prima bambina. La ragazza mostra un pancione già evidente quindi deduciamo che non manca molto al lieto evento anche se la data non ci è data saperla poiché la coppia è molto riservata.

Il cantante Gue Pequeno

Il significato di Veleno

Nel brano Gue Pequeno si racconta a cuore aperto. Parla senza filtri, o meglio canta la fine di una storia d’amore che viene paragonata ai postumi di una sbornia o, per rifarci al titolo, proprio agli effetti di un veleno. Quando ci si trova da soli a riflettere su cosa sia andato per il verso sbagliato e soprattutto a chiederci perché il pensiero nei confronti dell’ex continui ad essere costante fino a diventare quasi ossessione e ci si rende conto di essere ancora dipendenti da quella persona, nonostante la fine della relazione tanto che il rapper canta: “Dimmi perché con gli amici parlo sempre di te..dimmi perché con le altre parlo solo di te”.

E tu hai già avuto modo di sentire la canzone Veleno di Gue Pequeno? Cosa ti aspetti dal nuovo album uscito oggi? Ti aspettiamo nei commenti!