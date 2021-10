Domani, mercoledì 27 ottobre, farà il suo debutto su Netflix Guida astrologica per cuori infranti. Come sappiamo, la piattaforma di streaming ha deciso di puntare sulle produzioni nazionali, soprattutto di paesi in cui ha maggiormente successo. Così è arrivata una nuova serie tv italiana di genere commedia romantica e tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca che, in poco tempo, è diventato un best seller nella nostra penisola.

La serie tv è stata creata e diretta da Bindu de Stoppani con la produzione di Italian International Film – Gruppo Lucisano. Il pubblico è pronto per rimanere affascinato da questa nuova serie tv dove la protagonista è Alice Bassi, una ragazza che ha da poco superato i trent’anni e che è single, ma non per sua scelta. Lavora come assistente di produzione di un piccolo network televisivo dove, però, non viene trattata bene. Tutto cambia quando scopre che Carlo, il suo ex fidanzato, sta per sposarsi e per diventare padre. In più, vi è anche l’arrivo dell’affascinate Davide, direttore creativo che deve verificare la produttività del team. La vita di Alice cambia in seguito all’incontro con Tio, attore di una soap opera del network e guru dell’astrologia, che diventerà la sua personale Guida astrologica per cuori infranti. Grazie a Tio, Alice scoprirà l’esistenza di una nuova strada per arrivare al successo ed all’amore.

Il romanzo Guida Astrologica per Cuori Infranti

La serie tv che racconta l’amore attraverso i segni zodiacali ha già fatto centro nonostante debba ancora fare il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo. Eppure Netflix ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione, come sta facendo sempre più spesso. La piattaforma di streaming, infatti, tende a rinnovare una serie ancora prima del debutto basandosi sulla fiducia del successo che essa otterrà. Il secondo capitolo dovrebbe arrivare prima della metà del 2022 e sicuramente ritroveremo l’attrice Claudia Gusmano nei panni di Alice, Lorenzo Adorni in quelli di Tio e Michele Rosiello in Davide.

