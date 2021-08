Dal 2016 i membri dei Guns N’Roses si sono riuniti, ma da allora, soltanto oggi è finalmente uscito il primo singolo inedito dal titolo Absurd. La canzone nasce da un’precedente brano dal titolo Silkworms, destinato all’album Cinese Democracy, ma mai pubblicato.

Absurd, non si può certo negare, è una canzone di puro hard rock che però, a mio avviso, vive un confronto a perdere con le canzoni del passato della band, quelle che hanno fatto la storia del rock.

Indubbiamente questo nuovo singolo, in nessun caso, poteva essere una novella Welcome To The Jungle o una moderna Paradise City, ed è infatti apprezzabile che i Guns non si siano limitati ad essere una copia invecchiata di loro stessi. Purtroppo però Absurd non ha soddisfatto fino in fondo i fan più malinconici, come me, lasciando anzi un senso di amarezza.

La chitarra di Slash è molto riconoscibile in Absurd, quello che manca, in generale in questi nuovi Guns N’Roses è di sicuro la voce di Axl Rose, il vocalist che ha tenuto in piedi la band (con scarsi successi) per tutti questi anni. E’ normale che le voci cambino col passare degli anni, ma con Absurd sembra quasi di ascoltare un impostore. E’ forse la cosa più deludente di questo singolo.

Il significato del testo di Absurd

Il testo di Absurd, forse per ricalcare un po’ il titolo è davvero assurdo, e non inquadra un racconto o un tema preciso. SI può considerare più che altro un vero e proprio sfogo verbale, farcito di parole pesanti e linguaggio sporco da vero rocker. Insomma, se cerchi un significato più profondo, non credo che ci sia.

Absurd è una di quelle classiche canzoni hard rock da ascoltare ad alto volume sotto ad un palco, senza pensieri, se non quello di godersi il rock.

Il brano, da quello che si dice, è soltanto il primo assaggio di un album che sta per arrivare. La mia speranza è che, invece di ripescare dal calderone di Cinese Democracy, in questo nuovo album ci sia roba nuova, forte, bella, come i Guns N’Roses meritano.

E tu cosa ne pensi di Absurd? Sei d’accordo con me oppure apprezzi questa nuova canzone dei Guns N’Roses? Lascia un commento per dire la tua.

Qui sotto trovi la traduzione della canzone.

Traduzione di Absurd

Ascoltate figli di puttana questa canzone che dovrebbe essere sentita

Trascinato nelle fogne, più di quanto meriti

Urlando fottuta donna delle fate, lo sai che è quello che sei

Fi*a piena di vermi, non è assurdo?

Piccolo sognatore stordito con la testa tra le stelle

Fottuto piccolo intrigante ti sei messo nel cuore

Sacerdotessa sifilitica piccola so chi sei

Demone parassita che succhia l’acido attraverso il tuo cuore



Assurdo

Assurdo

Assurdo



Ascoltate figli di puttana questa canzone che dovrebbe essere sentita

Trascinato nelle fogne, più di quanto meriti

Urlando fottuta donna delle fate, lo sai che è quello che sei

Fi*a piena di vermi, non è assurdo?



Assurdo

Assurdo

Assurdo



Casa mia

Solo un mondo di distanza

Andiamo alla deriva



Ascoltate figli di puttana questa canzone che dovrebbe essere sentita

Trascinato nelle fogne, più di quanto meriti

Urlando fottuta donna delle fate, lo sai che è quello che sei

Fi*a piena di vermi, non è assurdo?



Assurdo

Assurdo

Assurdo