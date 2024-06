Hacks è una serie tv ideata da Lucia Aniello, Jen Statsky e da Paul W. Downs. Ha fatto il suo debutto su Hbo Max nel maggio 2021, ma da quest’anno è arrivata anche su Netflix.

La piattaforma di streaming, infatti, sta puntando molto sui titoli interessanti e che le permettano di avere un catalogo vario in grado di accontentare tutti i suoi telespettatori. Hacks ha, per il momento, all’attivo tre stagioni per un totale di 27 episodi. Ci racconta la storia di Deborah Vance, famosa comica di Las Vegas, che però vede ridurre drasticamente i suoi spettacoli dopo che i produttori decidono di puntare su un pubblico più giovane. Ava Daniels, invece, è una sceneggiatrice di vent’anni che diventa vittima di cancel culture dopo un tweet che ha pubblicato e che si è rivelato problematico. Nonostante la differenza d’età, le due donne sono molto affini e decidono di unire le loro forze per poter tornare sulla cresta dell’onda.

Da poco è arrivata sul piccolo schermo la terza stagione di Hacks e, come ogni serie tv amata che si rispetti, arriva puntuale la domanda dal pubblico. Quando esce una nuova stagione, infatti, ci si chiede sempre se gli episodi appena visti coincideranno con gli episodi conclusivi o se, al contrario, ci sarà un nuovo capitolo. Per quanto riguarda Hacks ci sono ottime notizie in quanto la serie tv è stata rinnovata per una quarta stagione da Hbo Max. Una notizia che è arrivata subito dopo l’uscita del terzo capitolo, ma d’altronde non poteva essere altrimenti visto l’ottimo riscontro ottenuto sia da parte del pubblico sia da parte della critica soprattutto per quanto riguarda il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione che hanno raggiunto numeri da capogiro. Erin Underhill, la presidente della Universal Television, ha affermato che:

“Ci congratuliamo con il nostro eccezionale cast, che ha reso facile innamorarsi di questi personaggi imperfetti, esilaranti e profondamente umani, e ringraziamo tutti quelli di Max per una fantastica collaborazione durante le prime tre stagioni e oltre. Non vediamo l’ora di regalare altri ‘hacks’ ai fan di tutto il mondo”.

Le protagoniste di Hacks

Mentre Sarah Aubrey, responsabile della programmazione di Max Original, ha rivelato che:

“Hacks è una commedia magistralmente realizzata che offre risate e intuizioni acute sulla vulnerabilità e la gioia di condividere un sogno. Il team creativo dietro questo singolare show non è solo brillante, ed è anche una gioia lavorarci insieme. Non potremmo essere più felici di offrire agli spettatori un’altra stagione con Deborah, Ava e il resto della famiglia di Hacks”.

Ovviamente c’è già grande curiosità per sapere cosa succederà durante la quarta stagione di Hacks. Se non hai ancora avuto modo di vedere i nuovi episodi della terza stagione non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. La terza stagione vede unirsi Deborah ed Ava con un unico obiettivo, ovvero quello di rendere Deborah la conduttrice di un importante spettacolo della notte. Obiettivo raggiunto, ma un paio di intoppi e di doppi giochi hanno poi ribaltato la loro relazione, già spesso controversa. A tal proposito, i creatori della serie tv hanno rilasciato un’intervista con Deadline parlando proprio del futuro di Hacks. I tre non hanno mai fatto mistero che, fin dall’inizio, il loro obiettivo era quello di fare in modo che Hacks si sviluppasse in un arco narrativo di cinque stagioni e se il pubblico continuerà ad amarlo sarà proprio così. Queste le parole di Lucia Aniello:

“Questo è ancora il nostro piano. Abbiamo iniziato a presentare lo spettacolo nel 2019, ma ci pensavamo dal 2015, quindi ci siamo divertiti moltissimo a pianificare e parlare di dove volevamo che andasse lo spettacolo”.

Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare. Se tutto andrà per il meglio, la prossima stagione di Hacks dovrebbe arrivare sul piccolo schermo già entro il prossimo anno per non far passare troppo tempo ed, al tempo stesso, non disperdere l’interesse del pubblico. Inutile dirlo, i fan sono impazienti e non vedono l’ora di seguire Deborah ed Ava in nuove avventure e scoprire cosa sono pronte a riservarci, sperando che non manchino colpi di scena.

E tu sei un fan di Hacks? Cosa ti aspetti dalla quarta stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!