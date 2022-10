Siamo arrivati al 31 ottobre, ovvero la famosa notte di Halloween, la notte di “Dolcetto o scherzetto”? Una festa che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese e che non fa divertire solo i bambini, ma anche gli adulti che amano mascherarsi e passare qualche ora di assoluta spensieratezza. I personaggi famosi, infatti, non perdono l’occasione per festeggiare e farsi notare cercando di aggiudicarsi l’abito più cool per la notte delle streghe.

E come ogni anno inizia la gara del travestimento più originale e stravagante anche se non tutti i travestimenti scelti dai vip sono piaciuti ai fan che, come si sa, hanno sempre l’ultima parola. Iniziamo da casa nostra con i Ferragnez che anche quest’anno hanno fatto centro ed hanno stupito con il loro costume di Halloween formato famiglia: hanno, infatti, scelto di diventare la Toy Story Family dopo un’idea di Fedez che ha vestito i panni di Woody e con Chiara Ferragni in quelli di Jessie dopo aver accolto con entusiasmo questa idea. Ma ad attirare l’attenzione sono stati soprattutto Leone e la piccola Vittoria che, uniti da una molla, hanno vestito i panni di Slinky, il cane di Toy Story. Lo stesso tema è stato scelto anche oltreoceano da un’altra famiglia molto influente, ovvero i Kardashian: Kendall Jenner ha vestito anche lei i panni di Jessie, ma in versione più sexy con pantaloni con stampa di mucca che lasciano il suo lato B scoperto, una maglietta crop da rodeo e l’immancabile cappello con la Ferragni che ironizzato il tutto affermando che: “Ha scelto il mio stesso look, anche se centinaia di volte più sexy di me”. Paris Hilton per l’occasione ha vestito i panni di Sailor Moon definita da lei come la sua eroina dell’infanzia, un cosplay completato dal marito Carter Reum che si è vestito da Tuxedo Kamen, in questo modo hanno omaggiato uno degli anime più amato nel mondo.

Kendall Jenner nei panni di Jessie Paris Hilton nei panni di Sailor Moon Le attrici di Riverdale nei panni delle sorelle Sanderson Kim Kardashian nei panni di Mystica Lizzo nei panni di Marge

Spazio anche per le attrici protagoniste di Riverdale: Lili Reinhart, Camila Mendes e Madelaine Petsch hanno scelto di interpretare le sorelle Sanderson di Hocus Pocus e si sono presentate vestite così, tutte e tre a braccetto, ad una festa di Los Angeles. Per l’occasione, Kim Kardashian si è ispirata all’universo Marvel e si è travestita da Mystica degli X Men: sensuale in lattice blu a collo alto e molto aderente, si aggiudica anche il titolo di regina delle decorazioni di Halloween. Infatti, da quando è stata costretta a passare la festa a casa a seguito del Covid, per rendere meno triste l’occasione ai figli ha deciso di addobbare la sua casa ed anche quest’anno non è stata da meno con teschi sulle porte, mummie in casa, mani che spuntano dal vialetto d’ingresso ed ossa umane sugli alberi. Megan Fox e Machine Gun Kelly anziché travestirsi hanno deciso di omaggiare la famosa coppia formata da Pamela Anderson e Tommy Lee: l’attrice è apparsa davvero identica alla Anderson con un vestito in lattice molto aderente che non lasciava certo dubbi sulla sua perfetta forma fisica, una scollatura audace ed ovviamente, a completare il tutto, una parrucca con lunghe ciocche bionde; anche il fidanzato era molto simile a Tommy Lee indossando i pantaloni di pelle nera ed un gilet bianco. Ovviamente promossa a pieni voti anche la decisione di Lizzo che ha vestito i panni di Marge dei Simpson rispettando alla lettera i colori del travestimento.

Stando alla voce del web, sono due i nomi che sono stati bocciati per questo Halloween, ma per un semplice motivo. Halloween è da sempre una festa spaventosa quindi bisogna far paura con i propri travestimenti o comunque evocare qualcosa o qualcuno. Vanessa Hudgens nei panni del Cigno Nero non ha convinto così come Hailey Bieber. La moglie di Justin Bieber, infatti, ha preso ispirazione dal look che Laetitia Casta ha sfoggiato sulla passerella YSL nel 1999: rivestita di boccioli di rosa e petali con una gonna abbinata e trucco in palette, ricorda qualcosa di bello e non di certo spaventoso.

Hailey Bieber nei panni di Laetitia Casta Vanessa Hudgens nei panni del Cigno Nero

E tu cosa ne pensi dei travestimenti dei vip per Halloween? Quale è stato il tuo preferito e quale invece non ti ha convinto? Ti aspettiamo nei commenti!