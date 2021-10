La saga dedicata a Michael Myers continua, e dopo Halloween Kills, che arriva nei cinema americani in questi giorni, ci sarà anche Halloween Ends. Lo script del film, da quanto ci rivela il regista, è finalmente ultimato, e la storia farà un salto in avanti fino ad arrivare ai nostri giorni e alla pandemia da Covid-19 che stiamo affrontando.

Ci sarà quindi un salto in avanti temporale, tra quello che ci viene raccontato in Halloween Kills e Halloween Ends. Ma ecco le parole che il regista ha rilasciato in una recente intervista.

Cosa sappiamo di Halloween Ends?

Nel capitolo finale della saga di Halloween, che uscirà nei cinema statunitensi ad ottobre 2022, sappiamo che ci verrà mostrata l’attualità e la nostra attuale pandemia. Ecco cosa ha dichiarato il regista David Gordon Green:

In Halloween Ends ci sarà un salto al presente. Perciò passeremo da due film ambientati nella stessa notte del 2018 fino a un’ambientazione attuale nello stesso anno di uscita. David Gordon Green

Della trama di Halloween Kills infatti sappiamo che, dopo che Laurie Strode e sua figlia Karen hanno lasciato Michael Myers imprigionato nel seminterrato in preda alle fiamme, questo è riuscito però a liberarsi e riprende la sua usuale e sanguinolenta strage. E’ così che, mentre Laurie cerca di rimettersi in sesto, tutte le donne della famiglia si uniscono contro il mostro, per combatterlo una volta per tutte. Non sarà facile, ma la lotta sarà davvero dura…

Con Halloween Ends ci aspettiamo di vedere ancora più grandi imprese, e non vediamo l’ora di conoscere qualche altro dettaglio in più sulla trama. Di sicuro l’idea di mettere nel film anche la pandemia può essere un’idea vincente, che lega la storia con la nostra attualità.

Per il momento non sappiamo altro, ma lascia un commento per dire la tua sulla saga di Halloween.