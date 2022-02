La promessa, fatta nei giorni scorsi, è stata per fortuna mantenuta e finalmente Paramount ha deciso di pubblicare il trailer ufficiale della serie TV di Halo, e ha anche annunciato la data di uscita dello show che andrà in onda sul servizio in streaming Paramount+.

La rete, infatti, ha deciso di mostrare il primo trailer completo di Halo The Series ieri, durante la serata televisiva di domenica 30 gennaio, nell’intervallo del match dell’AFC Championship tra Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs.

Il trailer ufficiale mostra Master Chief e altri Spartan in azione, svelando l’aspetto di Cortana e annunciando la data d’uscita della serie, fissata per il 24 marzo 2022 in esclusiva mondiale solo su Paramount+. Nel filmato, che potete vedere voi stessi in apertura, si vedono all’opera i vari protagonisti della serie televisiva incluso ovviamente John-117 – aka Master Chief -, Cortana e la dottoressa Catherine Halsey.

Un’immagine della serie Halo.

Nel trailer ufficiale di Halo sono tante le novità

Sempre nel video, inoltre, viene presentato anche il conflitto con i Covenant e il ritrovamento di un manufatto alieno che avrà una particolare importanza nella vicende della serie. Nel mezzo, come da prassi, non mancano scontri a fuoco e scene d’azione, nonché la presenza di armi e di veicoli che risulteranno sicuramente familiari ai fan di Halo.

Il trailer, inoltre, svela i primi dettagli sulla serie, che a quanto pare racconterà le origini di Master Chief e la prima parte della lotta contro i Covenant, dalla formazione degli Spartan alla ricerca di Halo. Nel trailer è anche possibile vedere Cortana, che sarà doppiata dalla stessa attrice che presta la voce al personaggio nella serie di videogiochi, ovvero Jen Taylor (Mad Dog and Glory, The Brainiacs.com, Everything Sucks!).

Vi farà piacere sapere, inoltre, che Pablo Schreiber (The Manchurian Candidate, Beast of Burden – Il trafficante, The Devil Has a Name) nella serie veste i panni di John-117, alias Master Chief, mentre l’attrice Natascha McElhone (Killing Me Softly – Uccidimi dolcemente, Laurel Canyon – Dritto in fondo al cuore, Moonacre – I segreti dell’ultima luna) è la dottoressa Catherine Elizabeth Halsey.

In Italia, inoltre, la piattaforma streaming sarà presto integrata da Sky nel pacchetto Sky Cinema, quindi la serie dovrebbe essere visibile legalmente anche nel nostro Paese.