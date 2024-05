Nell’epoca in cui i reboot sono all’ordine del giorno, uno dei titoli più attesi tra quelli in arrivo è quello di Harry Potter.

D’altronde, Harry Potter è una saga fantasy basata sugli omonimi romanzi di J.K.Rowling che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche nel 2001 ed ha all’attivo ben otto lungometraggi. Ha accompagnato l’adolescenza di molti di noi e non c’è persona che, almeno una volta, non abbia visto uno dei capitoli della saga o letto uno dei libri. Per questo motivo c’è stata molta felicità quando si è parlato della nuova serie tv in arrivo che, ovviamente, non potrà contare sul cast originario. Ogni volta che esce un reboot o un live action, ormai lo sappiamo che i protagonisti cambiano anche perché ormai sono cresciuti ed hanno una nuova vita professionale. E questa novità ormai la si è accettata, però arrivati a questo punto una domanda sorge spontanea.

E quasi ad un anno dalla conferma dell’arrivo della serie tv reboot ancora non si è andati avanti ed i tempi saranno molto lunghi, purtroppo. Di sicuro si tratta di un lavoro importante e lungo perché la serie reboot avrà ben sette stagioni pronte ad approfondire il mondo fantasy di Harry Potter, in modo molto più completo del film. È necessario avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare. Il pubblico spera che per il prossimo anno o, al più tardi, per il 2026 questo progetto riesca a diventare realtà perché lo attendono con ansia. Nel frattempo, però, è arrivata finalmente la risposta ad una delle domande che il pubblico si faceva più spesso. Ovviamente si sapeva che tutti i personaggi della serie reboot sarebbero stati nuovi, ma si sperava, al tempo stesso, in un cameo con i personaggi iconici o in qualche loro apparizione. A fare chiarezza ci ha pensato Daniel Radcliffe, colui che ha vestito i panni del maghetto più famoso di tutto il mondo, che durante un’intervista con Entertainment Now ha parlato del suo possibile coinvolgimento nella serie tv in arrivo ed ha confermato quello che i fan temevano già. Queste le sue parole:

Il mago Harry Potter

“Come il resto del mondo, sarò molto entusiasta di guardarla come semplice spettatore. Non credo che succederà. Penso che – molto saggiamente – vogliano una rottura netta rispetto ai precedenti film. E non so se sarebbe utile per la serie coinvolgermi farmi fare una comparsata. Ma sarò ben felice di limitarmi a godere della serie come tutti fan”.

L’attore ha detto che non vuole parlare per ipotesi e se mai dovesse arrivare una proposta concreta deciderà se prenderla o meno in considerazione, altrimenti è pronto a seguire il reboot da spettatore. Inutile dirlo, ora cresce ancora di più la curiosità per sapere chi sarà l’attore pronto a prendere il suo posto nel ruolo del mago protagonista e soprattutto c’è molta curiosità per scoprire in che modo Hogwarts ci verrà presentata. Se tutto va bene questo progetto diventerà realtà finalmente entro un paio di anni.

E tu sei un fan di Harry Potter? Ti sarebbe piaciuto vedere la partecipazione di Daniel Radcliffe anche nel reboot in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!