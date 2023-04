È stato riferito che la Warner Bros. Discovery è in trattativa per produrre una nuova serie tv tratta dai libri di Harry Potter di JK Rowling sul canale HBO.

Secondo Bloomberg, ogni stagione della serie sarebbe basata su una delle sette voci principali della Rowling nella serie di Harry Potter, il che significa potenzialmente un franchise che abbraccia molti anni.

Le fonti anonime di Bloomberg indicano che i colloqui sono ancora in una fase relativamente preliminare e la Rowling non avrebbe ancora firmato. Come parte dell’accordo, si ritiene che la Rowling abbia un certo livello di coinvolgimento nella serie “per assicurarsi che rimanga fedele al suo materiale originale”, ma non ne sarà la principale creatrice o showrunner.

Secondo quanto riferito, Warner Bros. Discovery sta provando a far entrare la serie faccia nella nuova strategia di streaming dell’azienda, poiché la società si prepara ad ospitare una presentazione per gli investitori e il pubblico in generale la prossima settimana, il 12 Aprile.

Harry Potter serie tv: nuova piattaforma di steraming

Durante la presentazione verrà mostrata in anteprima la sua nuova piattaforma di streaming, che riunirà HBO Max e Discovery + in uno, insieme alla sua imminente serie di contenuti in streaming.

È stata la Warner Bros. a essere responsabile della serie di film di Harry Potter, portando i libri della Rowling sul grande schermo tra il 2001 e il 2011. Insieme, gli otto film hanno incassato circa 7,7 miliardi di dollari al botteghino globale.

Da allora, la Warner Bros. ha prodotto e distribuito numerosi film spin-off basati sul mondo di Harry Potter come “Animali fantastici e dove trovarli” del 2016, “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald” del 2018 e “Animali fantastici: I segreti di Silente” dello scorso anno.

Oltre ai film, il franchise ha anche generato molte altre proprietà, tra cui la produzione di Broadway “Harry Potter e la maledizione dell’erede” e il videogioco Hogwarts Legacy.

Le polemiche per le affermazioni d JK Rowling

Negli ultimi anni la Rowling ha suscitato molte polemiche anche per le sue opinioni sulla comunità transgender, avendo condiviso numerose dichiarazioni condannate come transfobiche.

Nel 2020, la star del film di Harry Potter, Daniel Radcliffe ha scritto un saggio in cui ha sfidato le opinioni della Rowling, affermando che “le donne transgender sono donne” e “qualsiasi affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone transgender”.

L’anno scorso, Radcliffe ha ribadito la sua posizione, dicendo che “non tutti nel franchise di Harry Potter” condividevano le opinioni della Rowling. Rupert Grint ed Emma Watson, che hanno interpretato rispettivamente Ron Weasley e Hermione Granger nei film, hanno anche condiviso dichiarazioni pubbliche in solidarietà con la comunità trans negli ultimi anni.

E tu, vedrai la nuova serie tv di Harry Potter? Lascia un commento!