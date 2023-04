Quali sono i 10 migliori personaggi dei film western? Cowboy e i pistoleri hanno reso popolare questo genere e continuano a vivere come alcuni dei personaggi più duraturi dei film.

I cowboy sono ancora icone dello schermo, mentre programmi TV come “Yellowstone” e “Justified” richiamano i tempi del Vecchio West.

Anche se oggi i film sui cowboy esistono come una categoria di nicchia, i migliori western sono ancora considerati alcuni dei più grandi capolavori di tutti i tempi.

Con innumerevoli film del genere, il mondo del cinema è invaso da iconici personaggi da cowboy. Tuttavia, ci sono pochi eletti che si distinguono dagli altri come personaggi la cui influenza e notorietà si estende ben oltre i loro film originali. Mentre alcuni sono giusti uomini di legge e altri sono fuorilegge, ciò che però condividono tutti è la reputazione di migliori cowboy di tutti i tempi.

I 10 migliori personaggi western:

Calamity Jane – “Calamity Jane” (1953)

Forse la pistolera donna più famosa di tutti i tempi, Calamity Jane è stata una vera figura storica che ha vissuto come donna di frontiera e tiratrice scelta dal 1852 al 1903. Mentre molti film hanno presentato ritratti di Jane, la più famosa rimane il personaggio del film “Calamity Jane” del 1953.

Doris Day interpreta Jane in questo musical western, e il film la presenta come una pistolera dai discorsi duri capace di tenere testa agli uomini di quell’epoca. Anche se l’aspetto musicale lo rende in contrasto con i film di cowboy più oscuri.

Jesse James – “L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford”(2007)

Jesse James è un leggendario fuorilegge che è diventato uno dei cowboy della vita reale più riconosciuti di tutti i tempi, e mentre molti attori lo hanno interpretato sullo schermo, il ritratto di Brad Pitt è il più umano. “L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford” segue James nei suoi ultimi giorni mentre è seguito da Robert Ford (Casey Affleck), un fan che vuole disperatamente entrare nella banda di James.

Il film mette in mostra molteplici lati del famoso personaggio: criminale spietato, padre di famiglia e infine un uomo consumato dalla paranoia quando inizia a sospettare che la sua stessa banda lo tradisca. Pitt offre una delle sue migliori interpretazioni nei panni di James..

Chris Adams – “I magnifici sette” (1960)

Un remake del capolavoro di Akira Kurosawa “Sette Samurai”. In “I magnifici sette”i samurai però cowboy. Dopo che un piccolo villaggio messicano si è stancato di essere ripetutamente saccheggiato dai banditi, assumono una banda di sette cowboy per proteggerli e gli uomini armati si ritrovano a prendersi cura degli abitanti del villaggio.

Mentre ciascuno dei sette cowboy brilla individualmente e offre una visione unica della battaglia che ne segue, Chris Adams (Yul Brynner) è il cuore che li tiene uniti. In qualità di leader della banda improvvisata, la fede di Adams nella rettitudine della loro ricerca non vacilla mai e rimane uno dei cowboy più nobili e incorruttibili del film.

Wyatt Earp – “Pietra tombale” (1993)

L’avvocato in pensione Wyatt Earp (Kurt Russell) cerca una vita tranquilla con sua moglie dopo essersi riunito con i suoi fratelli e essersi sistemato. Invece, si imbatte in fuorilegge che hanno ucciso alcuni agenti di polizia, e così Earp, i suoi fratelli e il suo migliore amico Doc Holliday (Val Kilmer) devono prendere posizione e fare ciò che è giusto.

Mentre Kilmer ruba la scena con una fantastica interpretazione di Holliday, Russell brilla anche come Earp. Un uomo di legge concentrato nel fornire la pace a coloro che non possono difendersi.

Will Kane – “Mezzogiorno di fuoco” (1952)

Recentemente sposato, l’ex Marshall Will Kane (Gary Cooper) ha in programma di partire verso il tramonto con la sua nuova sposa e godersi una vita tranquilla. Invece, riceve la notizia che un feroce criminale che ha messo dietro le sbarre è stato rilasciato e, avendo giurato vendetta sull’uomo di legge, sta arrivando per uccidere Kane.

Scegliendo di mantenere la sua posizione piuttosto che fuggire, Kane è l’esempio del coraggio e dell’onore mentre si trova da solo contro la minaccia che sa che sta arrivando per lui. Cooper mette in risalto tutti questi tratti mentre offre una performance eccezionale in High Noon , che gli è valsa un Academy Award come miglior attore.

Butch Cassidy e il Sundance Kid – “Butch Cassidy e il Sundance Kid” (1969)

Butch Cassidy interpretato da Paul Newman e Sundance Kid da Robert Redford sono una coppia di fuorilegge dallo spirito libero che guidano la propria banda di criminali. Quando il loro piano per rapinare un treno va storto, sono costretti a fuggire. Con la legge sulle loro tracce, i migliori amici progettano di dirigersi in Bolivia prima di beccarsi una pallottola.

“Butch Cassidy e Sundance Kid” è rappresentativo dello stile di vita fuorilegge che molti western si sforzano di emulare. Nonostante la loro natura criminale, lo stretto rapporto condiviso tra i due è sano e rimangono una delle migliori rappresentazioni di amicizia nella storia del cinema.

Ethan Edwards – “I cercatori” (1956)

Considerato da molti un capolavoro, questo film del 1956 vede la leggenda occidentale John Wayne fornire la sua migliore interpretazione nel genere. Dopo che la famiglia di suo fratello è stata assassinata e la sua giovane nipote è stata rapita da una tribù Comanche, il veterano della Guerra Civile Ethan Edwards intraprende un’odissea per più anni per salvarla.

Edwards è un personaggio difficile inizia il film come personaggio antipatico ma la lunga ricerca che fa gli permette di mostrare il funzionamento interno della sua personalità e gli permette di crescere mentre alla fine scopre che sua nipote non vuole essere salvata.

Django – “Django Unchained” (2012)

Uno dei migliori film western moderni , “Django Unchained” è la versione di Quentin Tarantino del genere western. Dopo essere stato liberato dal cacciatore di taglie tedesco Dr. Schultz (Christoph Waltz), l’ex schiavo Django interpretato da Jamie Foxx diventa il suo protetto mentre impara i trucchi del mestiere, prima di partire per salvare sua moglie dalla schiavitù.

I film di Tarantino sono noti per il suo stile inconfondibile e per gli attori che si alzano per incontrare quella dinamica con le loro interpretazioni. Foxx si unisce a quei ranghi mentre aiuta a creare uno dei migliori personaggi di Tarantino e uno dei migliori cowboy del cinema, mentre dipinge il vecchio West.

Armonica – “C’era una volta il West” (1968)

Diretto da Sergio Leone, il padrino degli spaghetti western, “C’era una volta il West” ruota attorno a Jill (Claudia Cardindale), una vedova che chiede l’aiuto di un fuorilegge e di un misterioso pistolero di nome Armonica (Charles Bronson) per proteggere lei e il suo terra dalle forze del male.

E tu, cosa ne pensi dei 10 migliori personaggi western? Lascia un commento!