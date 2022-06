Harry Styles è un cantautore della Gran Bretagna classe 1994. Ha fatto il suo esordio nel mondo musicale nel 2010 con la band dei One Direction con cui ha conquistato i cuori di tutti i giovani del mondo, vendendo oltre 50 milioni di copie. Nel 2017 ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce e protagonista di brani di successo come Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar per citarne alcuni.

In questi giorni, il cantante è in giro per l’Europa con il suo Love on Tour, proprio lui che è innamorato come non mai della sua Olivia Wilde, attrice di New York classe 1984. Ed ha voluto approfittarne per portare in alto l’inno dell’amore, proprio come è lo scopo del suo tour mondiale. Ma cosa è successo? È presto detto. Ieri il suo tour ha fatto tappa allo stadio Wembley di Londra e, mentre si esibisce, Harry Styles è solito essere molto attento ai suoi fan presenti. Come non ricordare la tappa di Manchester dove ha salutato la sua prima maestra, presente tra il pubblico? Proprio per questo, ieri appena ha visto una richiesta di “aiuto” sotto il palco ha deciso di dare subito una mano al suo fan. Microfono alla mano ed, in inglese, ha urlato al suo pubblico indirizzato al ragazzo Mattia:

“Ciao Mattia, di dove sei? Italy! Fammi vedere il tuo cartello. Vuoi fare coming out, ok. Allora, pubblico di Wembley, adesso prendo la bandiera arcobaleno e quando passerà sulla mia testa Mattia avrà fatto ufficialmente il suo coming out. Ragazzo mio ora sei ufficialmente gay, sei un uomo libero adesso”.

Harry Styles sul palco di Wimbledon a Londra

Ed ecco che Styles ha portato con sé sul palco la bandiera arcobaleno ed ha iniziato a correre alzandola un paio di volte, ma senza mai farla passare sopra la sua testa. Un gesto che è piaciuto molto ai suoi fan, d’altronde non è una novità: Harry è da sempre paladino dei diritti della comunità LGBTQ+ tanto che lui stesso, spesso, non si è mai voluto esprimere sul suo orientamento sessuale, proprio perché odiava le etichette ed, a suo parere, si tratta di cose non importanti:

“Il mio orientamento? Non ve lo dico, non per proteggermi, né perché è una cosa solo mia. Ma perché semplicemente chi se ne frega!”.

Certo, ora sappiamo che è felicemente fidanzato con una donna, ma in passato non possiamo saperlo. Quello che conta maggiormente è il fatto che Harry Styles abbia dato una mano a Mattia e gli ha permesso di fare coming out davanti a 90mila persone presenti allo stadio di Londra. Nel frattempo, il suo tour prosegue alla grande ed è atteso con ansia in Italia dove arriverà il prossimo mese, più precisamente il 25 luglio a Casalecchio di Reno ed il 26 luglio a Torino.

