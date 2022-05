Harry Styles torna a mandare in visibilio i suoi fan: il cantante ha infatti presentato in occasione del Coachella 2022 (festival californiano) il suo nuovissimo brano “Late night talking“.

Il brano è contenuto nell’ album “Harry’s house“, il quale, come sostenuto dallo stesso Styles durante un’intervista, è il suo disco preferito:

“Mi sono detto, sarebbe davvero divertente chiamare il mio album Harry’s House. E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Era più una cosa intima interna. Quando ho preso il titolo e l’ho messo sulle canzoni che stavamo creando, hanno preso un significato completamente diverso, mi sono immaginato un giorno in casa mia.”

Significato della canzone

“Late night talking” è un brano dolce che ha come tema centrale le conversazioni notturne tenute con la persona amata che però è lontana fisicamente, e con la quale pertanto si può rimanere in contatto solo tramite i pensieri e mediante il sottile filo delle parole, scambiate di notte, al buio, quando parlare è facile.

Traduzione del testo

[Verso 1: Harry Styles]

Le cose sono sempre state le stesse

c’è foschia all’orizzonte, piccola

sono passati solo pochi giorni e mi manchi, yeah

e nulla va come è programmato

Tu sbatti il dito del piede, io rompo la tua macchina fotografica

farei di tutto per aiutarti a superare la cosa

[Pre-ritornello: Harry Styles]

se ti senti giù, voglio renderti più felice, piccola

vorrei essere li, voglio renderti più felice, piccola

[Ritornello: Harry Styles]

Stiamo facendo queste chiacchierate notturne

riguardo a tutto quello che vuoi, fino al mattino

ora sei la mia vita

non riesco a farti uscire dalla mia testa

[Verso 2: Harry Styles]

Non sono mai stato un fan del cambiamento

ma ti seguirei ovunque

sia che sia Hollywood o Bishopsgate

vengo anche io

[Pre-ritornello: Harry Styles]

se ti senti giù, voglio renderti più felice, piccola

vorrei essere li, voglio renderti più felice, piccola

[Ritornello: Harry Styles]

Stiamo facendo queste chiacchierate notturne

riguardo a tutto quello che vuoi, fino al mattino

ora sei la mia vita

non riesco a farti uscire dalla mia testa

[Post-ritornello: Harry Styles]

farti uscire dalla mia testa (farti uscire dalla mia testa) x2

Non ci provo nemmeno (provo, provo)

a toglierti dalla mia testa (toglierti dalla mia testa)

[Ritornello: Harry Styles]

Stiamo facendo queste chiacchierate notturne

di tutto quello che vuoi fino al mattino

ora sei la mia vita

non riesco a farti uscire dalla mia testa

[Post-ritornello: Harry Styles]

farti uscire dalla mia testa (farti uscire dalla mia testa) x2

Non ci provo nemmeno (provo, provo)

a toglierti dalla mia testa (toglierti dalla mia testa)

[Bridge: Harry Styles]

tutte queste chiacchierate notturne (x4)

[Outro: Harry Styles]

farti uscire dalla mia testa (farti uscire dalla mia testa) x2

Non ci provo nemmeno (tutte queste chiacchierate notturne)

a toglierti dalla mia testa (tutte queste chiacchierate notturne)

–

Avete già ascoltato questo brano? Non dimenticate di farci sapere il vostro parere in merito qui sotto nei commenti!