Harry Styles è un cantautore della Gran Bretagna classe 1994. Ha fatto il suo esordio nel mondo musicale nel 2010 con la band dei One Direction con cui ha conquistato i cuori di tutti i giovani del mondo, vendendo oltre 50 milioni di copie. Nel 2017 ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce e protagonista di brani di successo come Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar per citarne alcuni.

Ed oggi Harry Styles torna protagonista del mondo musicale per la gioia dei suoi fan. Oggi, venerdì 15 luglio, infatti, è in arrivo il suo nuovo singolo dal titolo Late Night Talking disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano, scritto dallo stesso Harry Styles insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson e Mitch Rowland, è il secondo estratto del suo album Harry’s House che è uscito lo scorso 20 maggio.

Il significato di Late Night Talking

Nel frattempo è uscito anche il video ufficiale di Late Night Talking, il nuovo singolo di Harry Styles. E finalmente viene fatta chiarezza su delle domande che, da mesi, i fan dell’ex One Direction si fanno. Styles, infatti, a febbraio era stato visto in centro a Londra in pigiama mentre si muoveva su un letto a ruote tra il The Mall e Buckingham Palace. Ebbene si, stava girando il videoclip del singolo uscito oggi. Un video perfetto e che rispecchia a pieno il significato della canzone dove Harry Styles invoca l’amore e racconta il suo essere innamorato facendo un importante paragone tra la mancanza della propria anima gemella quando ci si allontana (e che viene colmata con le chiacchiere notturne quando si è lontani fisicamente, avvolti nel buio che permette di confidarsi senza problemi) e la bellezza nel vivere tutte le piccole cose, anche quotidiane, quando si sta insieme nella vita di tutti i giorni. Inizialmente si era portati a pensare che il nuovo singolo fosse dedicato ad Olivia Wilde, la sua fidanzata, soprattutto per la menzione della telecamere nella prima strofa, in quanto la Wilde è anche una regista, oltre che attrice. Tuttavia, ora che è uscito il video tutto cambia poiché lo vediamo passare da un letto ad un altro circondato da persone diverse quindi ci si chiede se, magari, si riferisce a storie d’amore e relazioni del passato?

Il cantante Harry Styles

Nel frattempo, dopo aver annullato il concerto a Copenaghen (Danimarca), Harry Styles è pronto per arrivare in Italia con il suo Love on Tour con due date attese con ansia dai suoi fan: il 25 luglio all’Unipol Arena di Bologna ed il 26 luglio al Pala Alpitour di Torino.

E tu sei un fan di Harry Styles? Hai già avuto modo di ascoltare il suo brano Late Night Talking? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano.

Traduzione Late Night Talking

Le cose sono sempre state le stesse

c’è foschia all’orizzonte, piccola

sono passati solo pochi giorni e mi manchi, yeah

e nulla va come è programmato

Tu sbatti il dito del piede, io rompo la tua telecamera

farei di tutto per aiutarti a superare la cosa

se ti senti giù, voglio renderti più felice, piccola

vorrei essere li, voglio renderti più felice, piccola

Stiamo facendo queste chiacchierate notturne

riguardo a tutto quello che vuoi, fino al mattino

ora sei la mia vita

non riesco a farti uscire dalla mia testa

Non sono mai stato un fan del cambiamento

ma ti seguirei ovunque

sia che sia Hollywood o Bishopsgate

vengo anche io

se ti senti giù, voglio renderti più felice, piccola

vorrei essere li, voglio renderti più felice, piccola

Stiamo facendo queste chiacchierate notturne

riguardo a tutto quello che vuoi, fino al mattino

ora sei la mia vita

non riesco a farti uscire dalla mia testa

farti uscire dalla mia testa (farti uscire dalla mia testa) x2

Non ci provo nemmeno (provo, provo)

a toglierti dalla mia testa (toglierti dalla mia testa)

Stiamo facendo queste chiacchierate notturne

di tutto quello che vuoi fino al mattino

ora sei la mia vita

non riesco a farti uscire dalla mia testa

farti uscire dalla mia testa (farti uscire dalla mia testa) x2

Non ci provo nemmeno (provo, provo)

a toglierti dalla mia testa (toglierti dalla mia testa)

farti uscire dalla mia testa (farti uscire dalla mia testa) x2

Non ci provo nemmeno (tutte queste chiacchierate notturne)

a toglierti dalla mia testa (tutte queste chiacchierate notturne)