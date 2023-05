Harry Styles è un cantautore della Gran Bretagna classe 1994. Ha fatto il suo esordio nel mondo musicale nel 2010 con la band dei One Direction con cui ha conquistato i cuori di tutti i giovani del mondo, vendendo oltre 50 milioni di copie. Nel 2017 ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce e protagonista di brani di successo come Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar per citarne alcuni.

Ed oggi Harry Styles è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Satellite che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo arriva dopo il successo mondiale delle hit As It Was e Late Night Talking. Il vincitore di ben tre Grammy Awards continua a stupire i suoi fan, ma soprattutto ad emozionarli regalando loro un successo dietro l’altro. Il brano è estratto da Harry’s House, l’ultimo album del cantante che possiamo definire l’album da record visto che ha vinto 2 Grammy Awards nelle categorie Album Of The Year e Best Pop Vocal Album.

Il significato di Satellite

Satellite, il nuovo singolo di Harry Styles, è una canzone malinconica che si occupa della sensazione di distanza e di separazione che riguarda due persone che, invece, un tempo erano vicine. Il testo della canzone, infatti, rappresenta la protagonista che gira nello spazio proprio come un satellite, nell’attesa di qualcuno che la possa riportare indietro. Un’altra persona riesce a vederla, vorrebbe correre a fargli compagnia, ma purtroppo non riesce a connettersi con lei. Infatti canta “Girando, aspettando che tu mi tiri dentro. Vedo che sei sola laggiù. Non sai che sono proprio qui?”

Il cantante Harry Styles

Nel frattempo, il cantante inglese ha stupito i fan aprendo le porte ad una possibile reunion dei One Direction. D’altronde non sarebbe la prima volta che un gruppo che si è sciolto torni poi insieme per la gioia di tutti. E durante un’intervista al Late Late Show con James Corden ha risposto con un “Mai dire mai”.

E tu sei un fan di Harry Styles? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Satellite? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Satellite

Hai una nuova vita

Ti sto dando fastidio? Hai voglia di parlare?

Condividiamo l’ultima striscia

Poi beviamo tutti gli alcolici esposti finché non vogliamo parlare

Io giro, giro in tondo

(Come un) satellite

Giro intorno, aspettando che tu mi tiri vicino a te

Riesco a vedere che sei sola laggiù

Non sai che io sono proprio qui?

Che giro intorno, aspettando che ti mi tiri vicino a te

Riesco a vedere che sei sola laggiù

Non sai che io sono proprio qui?

Che giro intorno, aspettando te

Sono nello spirito di LA

Non ho voglia di parlare con te

Lei dice “dammi un giorno o due”

Io giro, giro in tondo

(Come un) satellite

Giro intorno, aspettando che tu mi tiri vicino a te

Riesco a vedere che sei sola laggiù

Non sai che io sono proprio qui?

Che giro intorno, aspettando che ti mi tiri vicino a te

Riesco a vedere che sei sola laggiù

Non sai che io sono proprio qui?

Proprio qui, proprio qui

Che giro intorno, aspettando te

Sono qui, proprio qui

Desiderando di poter essere lì per te

Essere lì per te

Essere lì per te, per te

Per te

Essere lì per te

Giro intorno, aspettando che tu mi tiri vicino a te (giro intorno, aspettandoti)

Riesco a vedere che sei sola laggiù

Non sai che io sono proprio qui? (Giro intorno, aspettandoti)

Che giro intorno, aspettando che ti mi tiri vicino a te (per te, per te, per te)

Riesco a vedere che sei sola laggiù (giro intorno, aspettandoti)

Non sai che io sono proprio qui?