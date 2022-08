Esce oggi il nuovo brano di Prezioso in collaborazione con Laurell e si intitola Havana. Il dj intraprende così, la sua ultima avventura nel mondo del crossover pop/dance e collabora con lo stimato produttore e cantante Laurell per il loro attesissimo inno estivo che si presenta subito con tutti gli ingredienti per diventare un tormentone

Destinato a seguire le orme della massiccia collaborazione di Prezioso con Dimitri Vegas & Like Mike e R3hab su “Shooting Darts” all’inizio di quest’anno, “Havana” è un disco radiofonico che senza dubbio servirà come base per le playlist estive.

Giorgio Prezioso inizia la sua carriera musicale nel 1987 all’età di 16 anni, affiancato dal fratello Andrea, di 4 anni più grande, che collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma. Nel 1991, dopo aver vinto la Walky Cup una competizione per DJ all’Aquafan di Riccione in coppia con Antonello Aprea, Prezioso venne assunto a Radio Deejay, dove ha curato le rubriche Deejay Time e Deejay Parade.

Nel 1999, assieme al fratello e al cantante Marvin, con i quali aveva prodotto vari brani sperimentali, diede vita al gruppo Prezioso feat. Marvin, che in breve tempo ottenne un vasto successo non solo in Italia, ma anche in Europa. Verso la fine del 2006 ha lasciato la band, per formare con il DJ Libex il duo Giorgio Prezioso & Libex.

Il significato di “Havana” di Prezioso e Laurell

Prendendo ispirazione dal classico senza tempo “Tom’s Diner” di Suzanne Vega e DNA, il brano si apre con il suo iconico ritornello melodico, una linea superiore accattivante che funge da influenza fondante del brano. La semplice offerta vocale di Laurell porta la melodia in un ambiente iper-caricato e contemporaneo, pieno di energia e di uno spirito di benessere dall’inizio alla fine.

Durante i suoi quasi 3 minuti di esecuzione, siamo graziati da uno strato nitido di percussioni sopra una sequenza di basso che induce la danza, per gentile concessione del maestro di produzione, Giorgio Prezioso.

La canzone vanta un innegabile groove dappertutto, il taglio ottimista è un successo infallibile sia per la radio che per i palcoscenici principali, e senza dubbio farà muovere i corpi sulla pista da ballo.

Un giocoso inno estivo che offre ulteriori informazioni sui talenti di produzione immensamente versatili di Prezioso, nonché sulle sue capacità di mantenere la rilevanza nel nostro mondo musicale in continua evoluzione.

E tu, hai già ascoltato Havana di Prezioso e Laurell? Scrivi che ne pensi nei commenti!