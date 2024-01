Da oggi 5 Gennaio è disponibile in radio e in tutti gli store digitali “Head Down”, il nuovo singolo di Lost Frequencies con la collaborazione speciale della band inglese Bastille.

Il brano arriva dopo un anno memorabile per il producer superstar belga, DJ e performer. Un brano che è un’esperienza immersiva che trascende i confini di genere. Grazie alla perfetta fusione dello stile del Dj belga e quello inconfondibile della band inglese.

“Head Down” è incluso nell’album pubblicato di recente “All Stand Together”, nel quale porta gli ascoltatori in un viaggio tra l’elettronica e il pop. Il tutto attraverso 11 straordinarie tracce.

L’album è un’istantanea della posizione che in questo momento il Dj/producer multiplatino occupa nel panorama musicale. Dall’house con sonorità tropicali accattivanti, passando a influenze strumentali acustiche folk e performance vocali fino ai tormentoni da discoteca.

Lost Frequencies è lo pseudonimo di Félix De Laet e ha mostrato la sua crescita negli ultimi anni con i sold out nelle arene nel suo tour “Lost Frequencies Live”.

Oltre che con le performance in tutti i principali festival e con la nomination al Brit Award come “Miglior canzone internazionale”.

Il significato di “Head Down” Lost Frequencies e Bastille

“Head Down” di Lost Frequencies & Bastille sembra trasmettere un messaggio di resilienza e ottimismo di fronte alle difficoltà. La canzone parla di non lasciare che le sfide della vita ci abbattano e quindi trovare la forza per andare avanti.

Nelle prime righe viene raccontato un periodo di intenso sforzo e sensazione di smarrimento o sopraffazione. Tuttavia, c’è un barlume di speranza espresso nella frase “Ci vuole solo una piccola cosa per accendere una scintilla”, suggerendo che anche un piccolo cambiamento positivo può avere un impatto significativo.

Il ritornello funge da messaggio principale della canzone, con il verso ripetuto “I cuori si spezzano, la vita può buttarti a terra” che sottolinea le difficoltà e le sfide affrontate dal protagonista.

Tuttavia, c’è un contrappunto fornito dal testo “Sei ancora giovane e sai che il meglio deve ancora venire”, incoraggiando l’ascoltatore a mantenere il proprio ottimismo e a non lasciare che gli ostacoli lo definiscano. La ripetizione di “Non abbassare la testa” enfatizza ulteriormente l’idea di rimanere resilienti.

La traduzione di “Head Down” Lost Frequencies e Bastille

Oh oh oh

Accendevo ogni candela a ogni ora della notte

Ho continuato a cercare in alto e in basso qui nel buio

Speravo di scappare, ma di dare una svolta alla mia vita

Basta una piccola cosa per accendere una scintilla

E tu hai detto: “I cuori si spezzano, la vita può buttarti a terra

Non abbassare la testa, testa bassa

Sei ancora giovane e sai che il meglio deve ancora venire

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

(Giù)

(Giù giù)

(Giù)

Andrà tutto bene (starai bene, starai bene)

Andrà tutto bene (andrà tutto bene)

Continuo ad accendere piccoli fuochi perché sei qualcosa che può bruciare

Ma almeno mi tiene caldo solo per un po’

Ho mantenuto questi dolori e problemi crescenti, mi restava così tanto da imparare

Mentre mi chiedo e inciampo in questa terra

Non tornerò a cose che non posso controllare

Oh, oh, fino all’alba

Penso a tutte le cose che non saprò mai

Oh, oh, fino all’alba

E tu hai detto: “I cuori si spezzano, la vita può buttarti a terra

Non abbassare la testa, testa bassa

Sei ancora giovane e sai che il meglio deve ancora venire

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

Non abbassare la testa, testa bassa

(Giù)

(Giù giù)

(Giù)

Andrà tutto bene (starai bene, starai bene)

Andrà bene

E tu hai detto: “I cuori si spezzano, la vita può buttarti a terra

Non abbassare la testa, testa bassa

Sei ancora giovane e sai che il meglio deve ancora venire

Non abbassare la testa, testa bassa

Oh oh oh

Non abbassare la testa, testa bassa

