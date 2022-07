Gabriella Sarmiento Wilson, nota a tutti come H.E.R. è una cantautrice della California classe 1997. Nonostante la sua giovane età è già una delle voci più amate a livello internazionale tanto che ha vinto ben cinque Grammy Awards ed anche l’Oscar per la migliore canzone con il brano Fight For You, colonna sonora del famoso film Judas and the Black Messiah.

Ed ora è pronta per fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera ed a vestire i panni di una principessa. Ma non una principessa qualunque, bensì interpreterà Belle, la protagonista de La Bella e la Bestia, nello speciale televisivo che andrà in onda per celebrare i 30 anni del famoso cartone animato. Una scelta importante poiché sarà la prima donna afro filippina ad interpretare il ruolo di Belle sullo schermo. Per il momento sappiamo che lo speciale sarà prodotto dalla Done + Dusted in collaborazione con Walt Disney Television Alternative ed Electric Somewher, mentre sarà prodotto da Jon M. Chu e da Hamish Hamilton. Si baserà sulla storia classica nota a tutti, ma verrà aggiunto un tocco di modernità con nuove performance e momenti musicali ispirati al film. Purtroppo però sarà necessario aspettare ancora un po’ prima di vedere sul piccolo schermo il lavoro dal titolo Beauty and the Beast: A 30th Celebration che andrà in onda il 15 dicembre alle ore 20 su ABC, mentre il giorno successivo sarà possibile vederlo in tutto il mondo grazie alla piattaforma di streaming Disney +. A proposito del ruolo che interpreterà, H.E.R. ha affermato che:

La Bella e la Bestia

“Non posso credere di poter far parte dell’eredità de La Bella e la Bestia. Il mondo vedrà una Belle filippina e nera. Ho sempre voluto essere una principessa Disney e lavoro con due registi meravigliosi, Hamish Hamilton e il mio preferito, Jon M. Chu. È molto surreale e non potrei essere più grata”.

Ed anche il regista Jon M. Chu ha solo belle parole nei confronti della cantautrice:

“Con il suo evidente talento straordinario e la sua presenza scenica, H.E.R. è l’incarnazione perfetta della nostra Belle e siamo entusiasti che il pubblico la veda in questa celebrazione della creatività. Siamo stati entrambi influenzati come narratori dal film d’animazione originale, quindi è molto emozionante collaborare insieme per onorare l’arte di quel classico senza tempo, ispirando anche un’intera nuova generazione di creatori”.

E tu cosa ne pensi di questa scelta? Ti piace vedere H.E.R. nei panni di Belle? Ti aspettiamo nei commenti!