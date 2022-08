Rilasciato ieri 5 agosto, “History” è un brano scritto a quattro mani da due artisti britannici: Joel Corry, dj e produttore discografico classe 1989 e Becky Hill, cantautrice ventottenne.

La canzone appartiene all’album omonimo. Vediamone di seguito il significato e la traduzione.

Significato di “History”

“History” è il racconto di due innamorati che prendono coscienza dei ricordi creati e dei momenti vissuti insieme, i quali costituiscono la loro storia.

Una storia certo fatta spesso di litigi e incomprensioni, che però non sono abbastanza forti da sovrastare l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altra e che culmina in una dichiarazione dal sapore sempiterno: “non ti lascerò mai, non ti lascerò mai andare”.

Traduzione del testo

[Intro]

Abbiamo così tanta storia

Avvolta in questi ricordi

Abbiamo così tanta storia

Non ti lascerò mai andare

Abbiamo così tanta storia

Avvolti in questi ricordi

Abbiamo così tanta storia

Non ti lascerò mai andare

[Verso 1]

Abbiamo provato ad andarcene

Abbiamo detto che saremmo cambiati

E ora siamo tornati di nuovo, sì

Tante lacrime e litigi

Tante notti di merda

Ma ora ho capito



[Pre-ritornello]

Sei solo tu

Tu sei l’unico che mi conosce meglio

di quanto mi conosca io

È il passato che ci riporta sempre insieme

[Ritornello]

Perché abbiamo così tanta storia

Qui con te è dove sono destinato ad essere

Anche dopo tutti i litigi, rifarei tutto da capo

Perché abbiamo così tanta storia

[Verso 2]

Ci sono stati dei danni

Ma so che tu sei quella giusta

E non si può tornare indietro, di nuovo

Abbiamo una storia

Ma questo fa di te e di me

So che la storia non è ancora finita

[Pre-ritornello]

Sei solo tu

Sei l’unico che mi conosce meglio (Oh)

di me

È il passato che ci fa sempre tornare insieme



[Ritornello]

Perché abbiamo così tanta storia

Qui con te è dove sono destinato ad essere

Anche dopo tutti i litigi, rifarei tutto da capo

Perché abbiamo così tanta storia

[Post-ritornello]

Abbiamo così tanta storia

Avvolta in questi ricordi

Abbiamo così tanta storia

Non ti lascerò mai andare (Oh, woah-oh-oh)

Abbiamo così tanta storia

Avvolti in questi ricordi

Abbiamo così tanta storia

Non ti lascerò mai andare

[Ponte]

Non ti lascerò mai, non ti lascerò mai

Non ti lascerò mai andare (Oh)

Non ti lascerò mai, non ti lascerò mai

Non ti lascerò mai andare

[Ritornello]

Tutto ciò che so è che abbiamo così tanta storia

Qui con te è dove sono destinato ad essere

Anche dopo tutti i litigi, rifarei tutto di nuovo

Perché abbiamo così tanta storia



[Post-ritornello]

Abbiamo così tanta storia (Oh-woah)

Avvolti in questi ricordi

Abbiamo così tanta storia

Non ti lascerò mai andare

Abbiamo così tanta storia

Avvolti in questi ricordi (Hoo)

Abbiamo così tanta storia

Non ti lascerò mai andare

[Outro]

Non ti lascerò mai, non ti lascerò mai andare.

