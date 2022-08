Oggi Elton John e Britney Spears pubblicano la loro attesissima collaborazione, con il singolo “Hold Me Closer”. Il brano è disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming.

Due degli artisti più iconici di tutti i tempi si sono riuniti per la prima volta in un brano. La collaborazione era già iniziata nel 2014, quando i due si sono incontrati per la prima volta al 22° Annual Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party. Un successivo tweet del 2015 della Spears che professava il suo amore per il classico di Elton del 1971 “Tiny Dancer” aveva scatenato l’idea della collaborazione con Elton e finalmente quest’estate i due si uniranno per il tanto atteso duetto.

Dopo aver ascoltato la prima versione del singolo all’inizio dell’estate, Elton John sapeva che la voce immediatamente riconoscibile di Britney sarebbe stato il tocco perfetto per dare vita alla canzone. Così, contattata, Britney ha immediatamente accettato e il risultato, è proprio “Hold me Closer” che promette di essere la canzone dell’estate.

L’uscita del singolo segna anche la prima novità musicale di Britney Spears dal 2016. ”Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears, dice Elton John, è davvero un’icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme”.

Anche Britney ha condiviso la sua felicità per il brano, dicendo che lavorare con Elton è stata una cosa importante e ha twittato: “È bellissimo cantare con uno delle icone del nostro tempo. Sono un troppo felice”.

In una dichiarazione rilasciata a Rolling Stone, l’avvocato della Spears, Mathew Rosengart, ha elogiato la popstar per il suo trionfale ritorno nel mondo della musica dopo anni di difficoltà legali. “Dopo le nostre battaglie in tribunale e il successo nella rimozione del padre come tutore, sono stato inondato di richieste su cosa Britney avrebbe fatto dopo ma per la prima volta dopo 13 anni questo dipendeva solo da lei”.



Il significato di “Hold Me Closer” di Elton John e Britney Spears

“Hold Me Closer” è una rivisitazione in chiave disco di alcuni classici di Elton John.



“Hold me closer, tiny dancer. Count the headlights on the highway”, canta la Spears nel brano, parafrasando alcuni vecchi pezzi di Elton, da The One a Don’t Go Breaking My Heart, passando ovviamente per Tiny Dancer, che funge da base per questo nuovo singolo del leggendario artista britannico.

Un brano il cui significato, dal punto di vista testuale, non è nulla di particolarmente originale. Si tratta infatti di una canzone d’amore entusiasmante e trascinante che punta a diventare la canzone dell’estate.

Traduzione di “Hold Me Closer” di Elton John e Britney Spears

Stringimi più forte

stringimi più forte

stringimi più forte

stringimi più forte

Ti vedevo danzare vicino l’oceano

correre veloce lungo la sabbia

uno spirito nato dalla terra e dall’acqua

il fuoco vola dalle tue mani

Oh

Stringimi più forte, piccola ballerina

Conta i fari dell’autostrada

fammi sdraiare su lenzuola di lino

Hai avuto una giornata impegnativa oggi

Oh

Stringimi più forte

stringimi più forte

stringimi più forte

stringimi più forte

Oh

Ci sono roulotte che seguiamo

notti di bevute negli hotel bui (Baby)

quando le possibilità respirano tra il silenzio

e quando sesso e amore non durano più

Stringimi più forte, piccola ballerina

Conta i fari sull’autostrada

fammi sdraiare su lenzuola di lino

Hai avuto una giornata impegnativa oggi

Stringimi più forte

stringimi più forte

stringimi più forte

stringimi più forte

