Joseph Carta, meglio noto con lo pseudonimo di Holden, è un concorrente dell’edizione 2023/2024 di “Amici” che ha infranto tutti i record del programma con l’inedito “Dimmi che non è un addio“, pubblicato lo scorso mese di novembre e riprodotto in streaming più di 160mila volte nel giro di un giorno.

Questa settimana, però, il giovane artista figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, torna a far parlare di sé con un nuovo brano rilasciato a partire dalla mezzanotte dello scorso 12 dicembre.

Si intitola “Nuvola“, è stato prodotto da Zef e qui di seguito andremo insieme a scoprirne il significato e il testo.

Significato di “Nuvola”

La canzone ha per protagonista un tormentato problema di incomunicabilità tra l’artista e la sua partner, l’unica che riesce a capirlo davvero (“sei l’unica a vedere, ad arrivare in fondo a me“) ma alla quale ha paura di confidare i lati più oscuri della propria anima (“Scusa se non parlo, è che non so da dove partire, la merda che c’ho dentro tu non la vuoi sentire“).

Temendo di rovinare la loro storia, dunque, l’artista preferisce tacere e quasi annullarsi nell’amore provato per lei e tra le sue mani (“Vorrei scomparire con te in mezzo alle lenzuola nel mio cuore di spine, tu rimani qui, io nelle mani tue“).

Nel finale del singolo, Holden però si domanda se ciò che fa possa davvero bastare o se al contrario sia tutto inutile, ma ribadisce ancora una volta il punto centrale del brano: “non lo riesco a dire, se lo devo dire a te“.

Testo della canzone

[Verso 1]

Ah

Un respiro in mezzo al vento

Sai di nuvola

Dammi sto colpo di grazia

Che sei l’unica

A vedere, ad arrivare in fondo a me

A me

[Verso 2]

Ti chiedo scusa, ma

Me ne fotto della vita anche se è l’unica

Anche se penso nel profondo non sia l’ultima

Como posso far vedere questo a te?

A te

[Ritornello]

Non lo riesco a dire

Scusa se non parlo, è che non so da dove partire

La merda che c’ho dentro tu non la vuoi sentire

Ed ho paura che

Che rovini noi due

Vorrei scomparire

Con te in mezzo alle lenzuola nel mio cuore di spine

Per ogni film che hai messo abbiamo perso la fine

Tu rimani qui, io nelle mani tue

[Verso 3]

Ah

Siamo soli in mezzo a tutta questa polvere

E certe volte cado a terra

Forse è un fulmine

Che mi spara dritto al petto e non lo nego

A volte perdo troppo tempo e non

Mi spiego come fai sopportarmi quando

Mi chiudo in una stanza e me ne fotto di tutto e di tutti

E di tutto

[Ritornello]

Non lo riesco a dire

Scusa se non parlo, è che non so da dove partire

La merda che c’ho dentro tu non la vuoi sentire

Ed ho paura che

Che rovini noi due

Vorrei scomparire

Con te in mezzo alle lenzuola nel mio cuore di spine

Per ogni film che hai messo abbiamo perso la fine

Tu rimani qui, io nelle mani tue

[Outro]

E non so se basta oppure è tutto inutile

Non lo riesco a dire se lo devo dire a te.