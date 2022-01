Da bambino avrò visto una cinquantina di volte Major League: la squadra più scassata della lega o L’Allenatore nel Pallone con il grande Lino Banfi… il genere commedia sportivo mi piace un sacco. Quando ho letto il cast di Home Team con Kevin James (un weekend da bamboccioni) come protagonista principale, sapevo già cosa aspettarmi.

Tempo cinque minuti e clic sul tasto play.

Home Team racconta la storia di Sean Payton, allenatore di lunga data dei New Orleans Saints. Sospeso per lo scandalo della sua squadra, torna a casa per guidare gli schemi offensivi della squadra di football di suo figlio.

Diciamo che l’essere basato su una storia vera da al film un tocco in più – anche grazie ai divertenti camei – ma Home Team se la sarebbe cavata anche senza uno sfondo realistico. Questo perché la storia padre/figlio è abbastanza interessante.

È una storia dolce su un padre e un figlio (lui assente dalla vita di quest’ultimo) che trovano un terreno comune per stringere un legame: “lo sport e in questo caso il football”.

Kevin James nel film Home Team. Credits Netflix.

Ovviamente Home Team non è un film particolarmente innovativo e sicuramente non sarà in lizza per qualche premio cinematografico. Non è nemmeno un buon film biografico di Sean Payton. Ma una produzione Happy Madison con protagonista Kevin James pone una certa aspettativa che Home Team riesce a soddisfare senza placcaggi all’ultimo secondo.

Ci sono apparizioni della compagnia di repertorio Sandler/Happy Madison? Ovviamente si!

A parte James, il cast di Home Team vanta altri membri della famiglia di Adam Sandler, come Rob Schneider e Gary Valentine! Anche Taylor Lautner è parte di quel gruppo.

A Schneider e Valentine toccano le battute più divertenti, poiché James interpreta Payton in modo totalmente diretto. Per quanto strano sia vedere James rimanere serio per tutto il film, questa sua interpretazione aiuta a trovare il giusto equilibrio tra umorismo e dramma.

L’intero cast fa un buon lavoro da questo punto di vista. L’equilibrio tra sciocco e serio funziona sino alla fine.

Per concludere, Home Team è un film per lo più sciocco ma riesce a inserirsi molto bene anche nel catalogo dei migliori film sportivi che parlano del rapporto burrascoso tra padre e figlo/a. È una scelta perfetta per un film in famiglia da vedere il venerdì sera: ma non ordinate quegli snack che i ragazzi hanno mangiato durante la partita… vedere per credere.

La pellicola è attualmente disponibile su Netflix.