Cosa sapere su House of Gucci

House of Gucci è un film drammatico biografico americano del 2021 diretto da Ridley Scott, basato sul libro del 2001 The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. Il film segue Patrizia Reggiani (Lady Gaga) e Maurizio Gucci (Adam Driver), mentre la loro storia d’amore si trasforma in una lotta per il controllo del marchio di moda italiano Gucci. Nel cast troviamo anche Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino. Scott voleva realizzare un film sulla dinastia Gucci dopo aver acquisito i diritti del libro di Forden nei primi anni 2000. Il progetto ha languito per diversi anni, con un numero di registi e attori presunti presi in considerazione prima che Scott e Gaga hanno deciso di finalizzare un accordo nel novembre 2019.

Gran parte del cast rimanente si è unito l’estate successiva e le riprese sono iniziate in Italia, da febbraio a maggio del 2021. La prima mondiale di House of Gucci si è tenuta all’Odeon Luxe Leicester Square di Londra il 9 novembre 2021. È stato distribuito nelle sale da United Artists Releasing negli Stati Uniti il ​​24 novembre 2021. In Italia il film ha debuttato il 16 dicembre 2021. House of Gucci ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha elogiato le prestazioni del cast (in particolare quelle di Gaga e Leto) ma ha criticato il tono incoerente del film.

Non male le vendite al botteghino. House of Gucci ha già incassato oltre 111 milioni di dollari.

L’ accento italiano di Gaga è stato criticato dall’attrice italiana e insegnante di dialetto Francesca De Martini, che ha lavorato sul set come insegnante di dialogo per Hayek, e ha affermato che “l’accento di Gaga non è esattamente un accento italiano, suona più russo”.

I commenti di Patrizia Reggiani e di Patrizia Gucci

Nel gennaio 2021, durante un’intervista con la rivista Novella 2000, Patrizia Reggiani ha approvato che Gaga l’avrebbe ritratta e ha commentato che le piace “immensamente” come attrice, dicendo “è un genio”. Tuttavia, a marzo, Reggiani ha rilasciato un’intervista all’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) dove si è dichiarata “infastidita” dal fatto che Gaga non l’abbia contattata per incontrarla e ha affermato che “non è una questione economica. Lei non otterrà un centesimo dal film. È una questione di buon senso e rispetto”. Più tardi nello stesso mese, è stato confermato che i produttori non volevano che Gaga la incontrasse ed erano “consapevoli di non voler sostenere il terribile crimine” che ha commesso, dicendo che Gaga aveva visto molti filmati e molti documentari e letto libri sulla sua vita. Gaga ha anche affermato che non ha interesse a “colludere” con la Reggiani, ma il suo cuore è “con le sue figlie…”

Patrizia Gucci, figlia di Paolo Gucci e cugina di secondo grado di Maurizio Gucci, ha dichiarato all’Associated Press, a nome della famiglia Gucci, di essere “veramente delusa” dal film. “Stanno rubando l’identità di una famiglia per realizzare un profitto, per aumentare le entrate del sistema di Hollywood”. Ha aggiunto: “La nostra famiglia ha un’identità, una privacy. Possiamo parlare di tutto, ma c’è un confine che non può essere valicato”. Secondo Gucci, le tre preoccupazioni centrali della famiglia sono le imprecisioni nel film, la mancanza di contatti con Ridley Scott e il casting di attori di alto profilo per interpretare persone che non erano collegate all’omicidio. Ha anche detto che la famiglia Gucci deciderà quale sarà la loro prossima linea d’azione dopo aver visto il film completo.

Scott ha respinto queste affermazioni, dicendo che “occorre ricordare che un Gucci è stato assassinato e un altro è andato in prigione per evasione fiscale, quindi non può parlare di realizzare un profitto.”

