House of the Dragon è una serie tv statunitense creata da Ryan Condal e da George Martin. Si basa sull’opera Fuoco e Sangue dello stesso George Martin ed è il prequel del più famoso Il trono di spade.

Al momento ha all’attivo una prima stagione con dieci episodi, ma si sta già lavorando al secondo capitolo. I tempi di attesa sono lunghi perché si tratta di un lavoro complicato e non ci si può permettere di sbagliare nulla. House of the Dragon 2 arriverà verso l’estate del prossimo anno come annunciato da Max Casey Bloys, il CEO di Hbo. Tuttavia, siamo abituati a vedere rinnovate serie tv per nuove stagioni quando deve ancora uscire il nuovo capitolo perché si è consapevoli del fatto che sarà l’ennesimo successo e che al pubblico piace, così non ci si fa nessun problema a rinnovare prima di vedere i risultati concreti della nuova stagione. Ed è proprio quello che sta accadendo con House of the Dragon, ma procediamo passo dopo passo, iniziando dalla stagione in arrivo. La seconda stagione di House of the Dragon avrà otto episodi e non dieci come la precedente. Questa decisione non vuol certo dire che Hbo non sia più interessata ad investire sulla serie tv, ma l’esatto contrario.

I protagonisti di House of the Dragon

L’obiettivo di Hbo, infatti, è quello di fare in modo che la serie non si esaurisca in breve tempo, ma che House of the Dragon possa andare avanti ancora per un po’ di tempo. Ed ecco che è arrivata la notizia del rinnovo per la terza stagione con gli sceneggiatori che non si fermano qua e pensano già anche alla quarta stagione. Non è certo un mistero che George Martin abbia sempre detto come House of the Dragon debba avere almeno quattro stagioni ed ora la decisione di diminuire gli episodi della seconda stagione sembra procedere per questo verso. A tal proposito, ha affermato:

“Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi per stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte le cose che dovevamo, senza saltare nel tempo… anche se questo avrebbe rischiato che alcuni spettatori si lamentassero del fatto che lo show fosse troppo lento e che non succede mai niente. Così com’è, sono entusiasta che abbiamo ancora 10 ore ogni stagione per raccontare la nostra storia. Spero che continuerà ad essere vero”.

E tu sei un fan di House of the Dragon? Cosa ti aspetti dalle nuove stagioni in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!