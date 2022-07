Dopo il calo vissuto nei mesi passati che ha visto Netflix dover dire addio a circa 200 mila abbonati in poche settimane, la piattaforma di streaming si è rimboccata le maniche ed ha cercato una soluzione per poter andare avanti. Certo, è vero che rimane sempre al vertice della classifica rispetto i diretti concorrenti, ma Amazon Prime Video e Disney + sono al lavoro per riuscire ad ottenere il primato e così, al tempo stesso, anche Netflix deve fare il possibile per andare avanti e non perdere ulteriore pubblico. Per questo motivo, il colosso di streaming le sta provando tutte ed ora ha deciso di dare spazio anche alla storia, ma rivista in chiave moderna ed ironica come Netflix stesso rivela:

“Una rivisitazione cupamente comica e contemporanea della mitologia, che va ad esplorare temi legati alla politica di genere, al potere e alla vita nell’aldilà”.

Si tratta del giusto compromesso per parlare del passato riuscendo ad attirare l’attenzione dei telespettatori. Ed ecco che è in arrivo Kaos, la nuova serie tv Netflix che parlerà della mitologia greca e lo farà in una chiave inedita esplorando tematiche interessanti come l’amore, il potere fino alla vita negli inferi. Possiamo definirla una nuova versione della ben nota mitologia greca, la serie tv ideata da Charlie Covell, infatti, ci farà capire come gli inganni fossero all’ordine del giorno anche nel passato. Kaos potrà contare su un cast di tutto rispetto con Hugh Grant che torna protagonista sul piccolo schermo (dopo The Undoing – Le verità nel 2020) vestendo proprio i panni di Zeus, una divinità onnipotente, ma anche insicura e vendicativa fino al momento in cui si sveglia e si rende conto di essere invecchiato notando la prima ruga in fronte e convincendosi, così, che la sua caduta sia sempre più vicina poiché vede indizi di questo ovunque. Spazio anche a David Thewlis che interpreterà Ade, il Dio degli Inferi e fratello di Zeus che dovrà lottare contro i morti che vogliono conoscere il proprio destino. Janet McTeer sarà la Regina delle Divinità, ovvero Hera, e dovrà contrastare la paranoia di Zeus, mentre Nabhann Rizwan vestirà i panni di Dioniso, il figlio ribelle di Zeus sempre pronto a scontrarsi con il padre.

La serie Kaos arriva su Netflix

In Kaos vivremo dei momenti paradossali come con Poseidone, Dio del mare – degli uragani – dei terremoti, che non si interessa alla vita dei comuni mortali, ma solo alle dimensioni del suo lussuoso yatch tanto che alcuni mortali si stanno rendendo conto di tutto questo e sono pronti a lottare contro il Dio. Le riprese di Kaos inizieranno questa estate e verosimilmente andrà in onda sul piccolo schermo ad inizio 2023 sia su Netflix, ma la serie sarà visibile anche su Sky Q e su Now. Per ora sappiamo che la prima stagione, a discapito di quanto si affermava all’inizio, sarà formata da otto e non da dieci episodi, scritti dallo stesso Covell e prodotti da Sister e Anthem dalla durata di circa un’oretta ciascuno. Alla regia di Kaos troviamo Georgi Banks – Davies e Runyararo Mapfumo.

E tu cosa ne pensi di questa nuova serie in arrivo su Netflix? Sei curioso di vedere Hugh Grant nei panni di Zeus? Ti aspettiamo nei commenti!