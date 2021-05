Tutti in fibrillazione per la nuova stagione di Sex and The City? Ci sono una serie di novità in arrivo, e dopo le notizie meno positive che riguardano due celebri attori che interpretavano due tra i più amati personaggi dello show e che hanno deciso di non prendere parte alla nuova stagione, arrivano altre tre nuove figure regolari ad animare i nuovi episodi!

Andiamo, però, con ordine! Come in molti già sapranno nel revival di Sex and The City non ci saranno più né la scatenata Samantha Jones (Kim Cattrall) e né l’affascinante Mister Big (Chris Noth), che hanno deciso di non prendere parte al nuovo progetto di HBO. Molti telespettatori si chiedono cosa ne sarà dello show senza di loro, è risaputo infatti che sono due personaggi molto amati e che hanno ruoli decisamente di peso nella storia.

Purtroppo, però, la loro scelta pare assolutamente insindacabile, e quindi proseguiamo con le notizie riguardanti le novità in arrivo. Sappiamo già che nella nuova stagione di Sex and The City si parlerà di Covid-19, per renderla il più possibile attuale. Oltre a questo particolare, però, adesso arrivano altre indiscrezioni che riguardano i personaggi che gireranno intorno alle tre protagoniste rimaste: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kistin Davis).

Tre nuovi personaggi in arrivo a Sex and The City!

Si parla di ben tre new entries nel cast, tre attrici – quindi tutte donne! – di diversa etnia che affiancheranno le tre protagoniste della serie con ruoli ricorrenti. In realtà Max Casey Bloys, la responsabile dei contenuti della HBO, nonchè colei che produce il revival di Sex and The City che avrà come titolo And just like that, aveva già voluto rilasciare alcune anticipazioni riguardo le molte novità decise sia dai produttori quanto dagli stessi attori coinvolti nel progetto:

“I produttori esecutivi Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King non volevano raccontare una storia con una writing room composta solo di persone bianche, o un cast composto solo da attori bianchi, perché non riflette New York. Per questo stanno cercando di essere più consapevoli nel comprendere come New York della serie possa riflettere la New York di oggi”.

La serie, quindi, punterà oltre che sull’attualità, dedicando una parte dello show alla pandemia da Covid-19 che in questo ultimo anno ha afflitto e cambiato il nostro mondo, anche su una maggiore attenzione per la diversità. Negli anni, infatti, la città di New York dove And just like that è oggi ambientato, non può più essere paragonabile a quella che era nel 1998, anno in cui la serie Sex and The City ha avuto inizio.

Questo pensiero anima gli sceneggiatori della serie che, sempre a quanto dichiarato da Max Casey Bloys, avrebbero deciso di rendere pragmatiche le tante dichiarazioni di intenti fatte negli scorsi mesi. L’opzione assunta dal capo della sceneggiatura Michael Patrick King e approvata dalla produzione, rivela TVLine, è molto semplice: un allargamento di cast per allargare in qualche modo anche la visione del mondo che sta intorno alle protagoniste dello show.

A sublimare l’addio di Samantha Jones, quindi, e di conseguenza anche quello di Mr. Big (Chris Noth) e, forse, anche di Steve Brady (l’attore David Eigenberg) anche se la notizia non è ancora stata confermata e ufficializzata, ci saranno dunque altre sei personaggi che ruoteranno intorno alle protagoniste.

Ci saranno, dunque, ben altri sei personaggi attorno Carrie, Miranda e Charlotte, di cui tre interpretati da donne non bianche in tutti i 10 episodi di And Just Like That. Una mezza dozzina di nuovi ruoli, quindi, al posto di una, Samantha Jones per portare avanti l’inclusività e la diversità, due questioni molto aperte e dibattute anche all’epoca dell’uscita della serie originale.

Al momento attuale, però, non si sa ancora come sarà né chi interpreterà le nuove amiche di Carrie in Sex And The City: il riserbo è massimo. Voi cosa ne pensate? Guarderete la serie anche se sarà un po’ diversa dall’originale e non ci saranno più due personaggi molto amati? Scrivetecelo nei commenti!