Il 9 Dicembre uscirà “I Am DB Cooper” il dramma poliziesco diretto da TJ Regan che racconterà il misterioso caso dello sconosciuto dirottatore. La pellicola non sarà proiettata in tutti i cinema ma solo in alcune sale selezionate.

DB Cooper è uno dei casi più misteriosi e irrisolti dell’FBI fino ad oggi e rimane l’unico caso di pirateria aerea irrisolta nella storia dell’aviazione commerciale. Il famigerato dirottatore è una figura iconica e leggendaria nel genere del vero crimine, come evidenziato dalle sue numerose raffigurazioni nella cultura pop.

Molto spesso è infatti stato rappresentato in film come “The Pursuit of DB Cooper” del 1981 o nella miniserie di Netflix “DB Cooper: Where Are You?!” del 2022 fino alle innumerevoli apparizioni e riferimenti in vari programmi televisivi da “Twin Peaks” a “Newsradio” e infine a “Loki” e persino celebrato da una convention annuale, CooperCon, che si tiene ogni anno a Vancouver e a Washington, il criminale mai catturato gode infatti da tempo di un intrigante status di celebrità.

La trama di “I Am DB Cooper”

Questa nuova interpretazione in chiave moderna della storia riguarda due cacciatori di taglie, Mike e Carlos Rocha, che incontrano un vecchio burbero e misterioso uomo di nome Rodney Bonnifield, che afferma sospettosamente di essere DB Cooper. Ancora più misterioso è il fatto che i due cacciatori di taglie propongono di aiutare Cooper a dissotterrare i soldi che ha nascosto dalla rapina di mezzo secolo fa.

La narrazione è inoltre, arricchita in stile documentaristico, da filmati d’archivio e rievocazioni del crimine.

Nel ruolo di Cooper troviamo Ryan Cory, giovane attore i cui unici crediti precedenti sono stati come direttore della fotografia in studio in un paio di video dei Pearl Jam.

Ad unirsi a lui c’è un’interessante cast, tra cui Trevor Butcher nei panni di William Rataczak, Tyler Roy Roberts nei panni del fratello di DB, Chris Grounds che interpreta Marty e, cosa più interessante, Rainee Blake nei panni della cantante Rita Coolidge.

Tra gli altri troviamo anche Joshua Chessin-Yudin, Julie Schaller, Alexis Toone, il regista Regan e la co-sceneggiatrice del film Sharmila Sahni in ruoli minori.

Il ruolo di Blake nei panni di Coolidge sarà uno da tenere d’occhio poiché l’attrice-cantante ha fatto apparizioni notevoli in serie TV come “Nashville” e “Dance Academy“.

Il film, tanto atteso è stato diretto e co-scritto da Regan, che ha iniziato la sua carriera cinematografica con il documentario NBA 2020 “Gap Year” basato sul giocatore di basket Darius Bazley ed è co-prodotto da John Miller e Corey Molina.

Tutto il resto che sappiamo su “I Am DB Cooper”

L’uscita limitata in sale selezionate in tutto il paese promette una vera e propria esplorazione dell’uomo responsabile del dirottamento aereo del 1971 nel nord-ovest del Pacifico. Si presume che il denaro del riscatto sia ancora sepolto lungo il fiume Columbia.

Con il misterioso Rodney destinato ad andare in prigione, i fratelli cacciatori di taglie si mettono alla ricerca del bottino sepolto da tempo di DB Cooper, scoprendo rivelazioni sulla possibile identità di Bonnifield e su ciò che è realmente accaduto nell’unico dirottamento aereo irrisolto nella storia degli Stati Uniti.

La mitica presenza dello storico dirottatore nella cultura pop cinematografica continuerà probabilmente a lungo poiché l’interesse per l’uomo sembra non essere affatto in declino, come evidenziato dalla rinascita in tali ricreazioni dell’evento epico.

