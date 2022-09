L’attore, famoso per il suo ruolo nella serie tv drammatica “Downton Abbey”, interpreta un elegante giurista in pensione e sostenitore dei diritti degli immigrati.

Scegliere Hugh Bonneville per il ruolo di un assassino psicopatico è solo uno degli stratagemmi che elevano “I Came By” al di sopra del normale thriller serial-killer. Dopo aver regnato in Downton Abbey, il signor Bonneville non sembra avere la faccia da serial killer in grado di far sparire i giovani che vivono a Londra.

Ma l’apparenza spesso inganna.

Il regista Babak Anvari, che ha lavorato su una sceneggiatura che ha scritto insieme ad Namsi Khan, non tenta di far passare Sir Hector Blake (Bonneville), giurista in pensione e difensore dei diritti degli immigrati, per qualcosa di diverso da quello che è. La mossa migliore è stata quella di renderlo, almeno inizialmente, un personaggio più veritiero dei suoi antagonisti. Toby e Jay (George MacKay e Percelle Ascott), hanno intrapreso una guerra a suon di grafiti contro i benestanti di Londra, violando i sistemi di sicurezza e dipingendo la scritta “I Came By” su qualsiasi muro riesca a ospitare il loro talento come graffitari. Il punto, come Jay riesce a capire, per quanto lentamente, è che Toby è una specie di fondamentalista che non va d’accordo nemmeno con la brava madre. Toby è devoto alla sua campagna piuttosto inutile contro coloro che percepisce come membri di un’élite a cui Blake, in superficie, non appartiene affatto: ha detto addio alla sua carriera legale ed è andato contro l’establishment. Dovrebbe essere qualcuno che Toby ammira, ma nella sua testardaggine maoista non lo fa. Quando la ragazza di Jay, Naz (Varada Sethu), annuncia di essere incinta, lui lascia molto maturamente l’attività di graffitaro per dedicarsi a lei. Toby, risoluto in misura alienante, vede questo come un tradimento. Diciamo che il personaggio di Toby non funziona come quelli di Bonneville o Jay.

Il trailer di I Came By è un po’ fuorviante circa la presenza sullo schermo di Mackay.

La storia si sviluppa bene per i primi 45 minuti circa, ma la sceneggiatura è incredibilmente irregolare. Nel secondo atto il film si concentra maggiormente su Liz e Jay mentre cercano di risolvere il mistero della casa di Hector. L’effetto colpo di frusta, tuttavia, causa più danni che benefici alla sceneggiatura. Questo perché Toby non è un personaggio per cui fare il tipo. Non ha caratteristiche salvifiche e viene interpretato molto male da George Mackay.

A proposito di recitazione, quasi recitano davvero bene, con Hugh Bonneville in grado di distinguersi rispetto agli altri attori, nonostante il materiale scadente che gli è stato dato dai creatori di I Came By. Il film si riprende nell’ultimo atto e il finale è piuttosto imprevedibile e avvincente.

