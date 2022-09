Dal 16 Settembre è disponibile sulle principali piattaforme digitali “I Don’t Think That I Like Her”, il nuovo singolo del cantautore americano Charlie Puth.

Il brano anticipa l’uscita del terzo album dal titolo “Charlie”, che si comporrà di 12 canzoni e che verrà pubblicato il prossimo 7 Ottobre in tutto il mondo.

A sei ore dalla sua uscita, il video musicale di questa canzone è stato visualizzato 159mila volte e ha ottenuto 32mila mi piace su Youtube.

Charlie Puth ha raggiunto la fama mondiale grazie al brano “See You Again”, colonna sonora del film Fast & Furious 7, per il quale è stato nominato ai Golden Globe, ai Grammy Award, e per il quale ha ottenuto un Critics’ Choice Award alla miglior canzone.

Nel corso della carriera, il cantautore statunitense ha scritto e prodotto brani per numerosi artisti, come ad esempio Pitbull, Jason Derulo, Ava Max, Katy Perry, Michael Bublé e John Legend.

Il significato di “I Don’t Think That I Like Her” di Charlie Puth

Charlie Puth nel brano “I Don’t Think That I Like Her” lamenta la noia nella routine di conoscenza con una ragazza successivamente al primo appuntamento.

Il cantante descrive nel dettaglio il processo di innamoramento dopo aver incontrato qualcuno per la prima volta, evidenziando la monotonia e la meccanicità delle varie fasi: conoscere il suo nome, ottenere il suo numero di telefono, scoprire le cose in comune e cercare tutte le differenze.

Enfatizzato dalla batteria di Travis Barker, nel ritornello Puth sostiene che riflettendoci la ragazza che ha di fronte non lo interessa più perché troppo simile a tutte le altre e nel fare ciò prova un senso di scoramento.

Tuttavia all’ultima strofa, Puth ammette con riluttanza il rammarico per aver respinto una certa donna, evidenziando quanto ora le manchi perché unica nel suo genere.

La canzone è chiusa dallo stesso ritornello ma con un cambio di tonalità trionfante, mettendo in mostra l’incredibile vocalità del cantante.

La traduzione di “I Don’t Think That I Like Her” di Charlie Puth

Ottieni il suo nome e ottieni il suo numero

Scopri tutte le cose che abbiamo in comune

Mai tutte le differenze, oh, sì

Incontra i suoi genitori, incontra suo fratello

Poi inizia a dormire sopra la culla nei fine settimana

Come una vera relazione, oh, no

Per me le stelle sono allineate

Ma per lei, è un cattivo tempismo

Quindi non può essere mia

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Tutto quello che vogliono fare è spezzarmi il cuore, il cuore

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Vogliono solo vedermi cadere a pezzi, a pezzi

Quindi mi collego su un rimbalzo

E dico che sarò single per tutta la vita

Ma lei è così carina e simpatica

Quindi ho fatto solo un’eccezione

Ma alla fine scopro che non sono il suo tipo

Tesoro, questo è il motivo

Per me le stelle sono allineate

Ma per lei, è un cattivo tempismo

Quindi non può essere mia

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Tutto quello che vogliono fare è spezzarmi il cuore, il cuore

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Vogliono solo vedermi cadere a pezzi, a pezzi

Sto cercando di non essere amareggiato

Ma accidenti, mi mancherà

Perché lei è unica nel suo genere (unica nel suo genere)

Per me le stelle sono allineate

Ma per lei, è un cattivo tempismo

Quindi non può essere mia

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Tutto quello che vogliono fare è spezzarmi il cuore, il cuore

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Vogliono solo vedermi cadere a pezzi, a pezzi

Poi cadiamo, cadiamo, cadiamo, cadiamo a pezzi ora

Non credo che mi piaccia più

Le ragazze sono tutte uguali

Vogliono solo vedermi cadere a pezzi, a pezzi

