I Fantastici 4 è un film di supereroi che è uscito nel 2005 e che è stato diretto da Tim Story. Il film si basa sugli eroi della Marvel Comics creati da Stan Lee e da Jack Kirby.

Ci racconta la storia di quattro astronauti che, durante un viaggio nello spazio, vengono colpiti da potenziali radiazioni e, per questo motivo, sviluppano dei superpoteri incredibili grazie ai quali possono difendere il pianeta terra da una serie di terribili minacce. Quella che stiamo vivendo è l’epoca dei reboot, inutile nasconderlo. I nuovi titoli di possibili reboot sono all’ordine del giorno con la lista che si allunga sempre di più. Ed a questa lista si aggiunge anche il titolo de I Fantastici 4. D’altronde si tratta di un genere che piace al pubblico perché permette di rivivere titoli del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso far conoscere questi titoli anche alle nuove generazioni.

A dir la verità, I Fantastici 4 ha precorso i tempi con Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, un reboot uscito nel 2015 e diretto da Josh Trank. Ed ora si è pronti per replicare con quello che è stato definito uno dei più importanti progetti degli ultimi anni del mondo di Hollywood. Si parlava di un possibile reboot già da tempo, ma i ritmi sono stati rallentati a causa dello sciopero degli attori e dei produttori che ha bloccato il mondo di Hollywood. Ora, però, è finalmente arrivato il momento giusto e pare che gli attori per questo reboot siano già stati scelti ed abbiano finalizzato, proprio in questi giorni, i loro contratti con i Marvel Studios. Al momento i nomi non sono ancora stati confermati, ma si parla di Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards – Mister Fantastic, di Vanessa Kirby in quelli di Sue Storm – La Donna invisibile, di Joseph Qwuinn come Johnny Storm – Torcia Umana e di Ebon Moss – Bachrach in quelli di Ben Grimm – La Cosa.

Pedro Pascal sarà Reed Richards – Mister Fantastic?

A rivelarlo è stato l’insider Daniel RPK su Patreon quindi non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare. D’altronde le riprese sono prossime in quanto andranno in scena la prossima primavera presso gli studi Pinewood di Londra. Il regista sarà Matt Shakman, mentre lo sceneggiatore sarà Josh Friedman che è stato al lavoro sulla sceneggiature e l’ha quasi conclusa. Inoltre, stando alle parole di Matt Shakman sarà qualcosa di unico nel suo genere:

“Sarà diverso da tutto ciò che avete visto prima, e certamente diverso da tutto ciò che avete visto nell’universo cinematografico Marvel”.

Il reboot de I Fantastici 4 arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 2 maggio 2025.

