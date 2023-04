I film, molte volte, hanno un fine anche didattico. Soprattutto se sono estremamente tematici o, comunque, sono ambientati in un luogo particolari. Tra i luoghi più affascinanti in tal senso c’è sicuramente il casinò, teatro di titoli che sono rimasti nella storia.

Prima di simulare ciò che vedi nei film e vuoi cominciare a giocare, ti diamo un piccolo consiglio: inizia a fare un po’ di allenamento, nel senso di trovare dei portali che ti consentano di capire, senza spendere un euro, come funziona questo mondo.

A tal proposito, ecco il bonus giusto che ti permette di giocare gratis al casino online senza depositare in modo da passare dalla teoria alla pratica senza rimetterci troppo denaro.

Ecco quali sono le pellicole più iconiche che sono state immortalate nei decenni.

Casino Royale

Tratto da un romanzo, questo film è conosciutissimo anche da chi non è esperto del settore, in particolare per la scena finale in cui, caso più unico che raro quando si gioca tra amici, tutti vanno in all-in. Come va a finire non lo diremo per non fare spoiler ma possiamo dire che la bravura del cast ha reso affascinante ogni partita di Texas Hold’em che si vede nel film.

Casinò

C’è chi dice sia il film più conosciuto per quanto concerne film del genere. Noi non vogliamo spingerci fino a tanto però l’aspetto interessante è la miscelazione tra realtà e verosimile. Tra gli attori c’è anche un Robert De Niro in gran spolvero e tra le tematiche trattate c’è sicuramente il rapporto tra la mafia e il gioco, in particolare prendendo esempio da un casinò a Las Vegas.

Per non farci mancare nulla, da segnalare anche la presenza di una bellissima Sharon Stone.

The Cooler

Misto tra fantasia e realtà, questo film ha come protagonista un cooler, cioè una persona estremamente sfortunata che, furbescamente, viene fatta sedere al tavolo in cui c’è una persona che sta vincendo, quindi estremamente fortunata.

Ogni volta che si siede William H. Macy, cioè l’attore che interpreta appunto il cooler, il fortunato del tavolo comincia a perdere e, quindi, il casinò ne trae guadagno. Come succede spesso nella vita, però, la situazione si capovolge in un attimo e il cooler diventa incredibilmente fortunato scatenando le ire dei proprietari dei casinò.

40.000 dollari per non morire

Qui il protagonista è un professore universitario che ha un grande problema: ama giocare troppo d’azzardo. Questo è un film che, se vogliamo, ha anche un qualcosa di didattico perché ci mostra tutto il processo che porta il protagonista praticamente ad annullare la propria vita per giocare.

Non è una condanna verso il gioco tourt court ma nella sua esagerazione. Perché, comunque, il monito è sempre quello di giocare responsabilmente e senza gli eccessi. Infatti, i più esperti di cinematografia noteranno un percorso sempre crescente verso emozioni più forti, in positivo e in negativo. Proprio il percorso che accompagna una persona che scommette tutto e di tutto. Anche le cose che gli sono più care.