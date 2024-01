I Malati Immaginari, formati da Dario (alla chitarra ed alla voce) e Laura (alle percussioni e cajon) hanno visto la luce in Abruzzo, precisamente a Vasto.

Una carriera degna di nota, ma che li ha portati ad essere conosciuti dai più solo nel 2022 quando sono saliti sul palco dell’Ariston con il brano Non passa +. Voce di brani come Bambola Parlante, Puoi trattarmi da… e Senza Maschera per citarne alcuni. Ed oggi I Malati Immaginari sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 gennaio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo I Love You che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato del testo di I Love You

I Love You, il nuovo singolo de I Malati Immaginari, a discapito di quanto si possa pensare dal suo titolo non è una canzone romantica, ma si tratta di un urlo straziante nel cuore della notte. La delusione e la tristezza per un amore non corrisposto che porta a vivere un sentimento tossico che, iniettato a piccole dosi, riesce a placare l’astinenza. A tal proposito, il duo rivela che:

Il duo de I Malati Immaginari

“I Love You arriva oggi al termine di un periodo molto scuro e difficile per noi durante il quale abbiamo affrontato sfide esterne molto complicate, ma che di fatto ci hanno chiuso e unito ancora di più nella nostra musica, nuda, cruda e sincera come non lo è mai stata prima d’ora. I colori, i riflettori nella notte e le maschere che hanno caratterizzato il nostro mondo fino ad ora hanno lasciato il posto al bianco ed al nero della morte. Perché per noi I Love You è la morte del cuore, usato e calpestato per una notte e poi gettato via, nonostante le promesse, le illusioni, i messaggi, le notti in bianco e per questo lo stravolgimento del nostro sound non è altro che un semplice assecondare il nostro stato d’animo, stavolta più cupo, marcio, claustrofobico ed incatenato rispetto al passato”.

E tu sei un fan de I Malati Immaginari? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo I Love You? Ti aspettiamo nei commenti!