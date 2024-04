I Malati Immaginari, formati da Dario (alla chitarra ed alla voce) e Laura (alle percussioni e cajon) hanno visto la luce in Abruzzo, precisamente a Vasto.

Una carriera degna di nota, ma che li ha portati ad essere conosciuti dai più solo nel 2022 quando sono saliti sul palco dell’Ariston con il brano Non passa +. Voce di brani come Bambola Parlante, Puoi trattarmi da… e Senza Maschera per citarne alcuni. Ed oggi I Malati Immaginari sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 aprile, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Non passa più 2.0 che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il duo de I Malati Immaginari

Il significato di Non passa più 2.0

Non passa più 2.0, il nuovo singolo de I Malati Immaginari, anticipa l’uscita del nuovo ep dal titolo Emostatico e la cui uscita è attesa per il prossimo venerdì 19 aprile. La canzone è la versione 2.0, come appunto ci suggerisce il titolo, del loro primo singolo in assoluto che, per questa occasione, è stato reso più nuovo dal producer Alessandro Forte. Il sound del brano è sintetico, ma al tempo stesso fa venire voglia di ballare e ci rappresenta un’apertura solare in un lavoro cupo e claustrofobico. A tal proposito, la band rivela che:

“Abbiamo deciso ti dare una nuova veste al nostro brano preferito, con il quale chiudiamo tutti i nostri live e che ci ha portato sul palco dell’Ariston in finale a Sanremo Rock. Ne abbiamo rinnovato il sound calandolo direttamente in un contesto da club. Abbiamo completamente rivoluzionato il mood del brano, ci piace molto il contrasto fra un testo disperato e senza uscita con un suono invece solare e ballabile, così che quello che doveva essere un esperimento è diventato ancora una volta il nostro brano di punta”.

Nel frattempo, I Malati Immaginari sono i protagonisti di un tour che li sta portando in giro per il nostro paese e che vedrà la fine tra qualche mese, per la fine dell’estate. D’altronde non hanno mai nascosto che la loro passione più grande è proprio quella di potersi esibire live e di cantare i loro più grandi successi con i loro fan di sempre.

E tu sei un fan de I Malati Immaginari? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Non passa più 2.0? Ti aspettiamo nei commenti!