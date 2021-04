I Pinguini Tattici Nucleari sono un gruppo di Bergamo formatosi nel 2010 e che, dopo tanti anni di gavetta, è arrivato al successo nel 2020 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo. Il gruppo ha portato sul palco dell’Ariston il brano Ringo Starr e si è classificato terzo. Da quel momento i Pinguini Tattici Nucleari sono diventati noti al pubblico che canta le loro canzoni e si lascia appassionare dai loro brani.

Sono tornati a Sanremo nel 2021 per affiancare Bugo nella serata cover sulla note della canzone Un’Avventura di Lucio Battisti. Ed ora sono pronti per tornare sulla scena musicale. Domani, venerdì 23 aprile, uscirà il loro singolo Scrivile Scemo tratto dall’album Ahia! L’album è stato pubblicato il 4 dicembre 2020 ed è già certificato disco d’oro. Il nuovo singolo si basa sul libro dall’omonimo titolo dell’album e che è stato pubblicato da Riccardo Zanotti, voce del gruppo ed anche autore della canzone. È necessario avere il coraggio di esprimere i propri sentimenti, senza la paura di essere respinti, come Zanotti stesso racconta:

“Si tratta di una canzone che racconta il coraggio. Questo pezzo è dedicato a chi vuole scrivere un ti amo come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il mezzo, vanno bene anche whatsapp ed i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo e diglielo”.

A discapito di quanto si possa pensare, Scrivile Scemo non è la solita canzone romantica, ma è un brano che ti porta ad essere felice ed a ballare. La canzone, inoltre, ha attirato l’attenzione del pubblico più giovane per un riferimento ad Harry Styles. Infatti, i Pinguini Tattici Nucleari cantano:

“Ma dove sei? Dicono che sei un pò cresciuta oramai e non sei più quella bambina che baciava Harry Styles in tv”.

Ed a te piacciono I Pinguini Tattici Nucleari? Quale è il loro brano che preferisci? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo il testo del nuovo singolo.

Il testo di Scrivile Scemo

Scrivile, scemo, stanotte non dormi

Tu chiamali sogni, ma sono ricordi

Scrivile, scemo, è colpa del vino

Se basta uno sguardo e ritorni bambino

Scrivile, scemo, ci vuole coraggio

Nel ’94 ad essere Baggio

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

Scrivile, scemo, tre parole in croce

Poi scappa lontano, poi perdi la voce

Scrivile, scemo, un finale migliore

Per quella puntata della Melevisione

Interrotta da torri che andarono in fiamme

E bimbi che facevano domande

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

E metto Bon Iver se sono giù

E lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu

E scusa per l’ansia, mi mangia da dentro

E per il cane che scappa con il cancello aperto

Vedi, non sono bravo a fare restare

Chi mi vuole bene, però so aspettare

E con te mi sa che lo farò