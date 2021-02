La star del rap, quasi sempre in vetta nelle classifiche musicali – ha confermato la nascita di Onyx tramite un post sui social media a giugno – è andata su Twitter per rivelare che desidera un tatuaggio, ma non sa ancora in quale parte del corpo farlo.

Ha condiviso: “Voglio fare un tatuaggio con Onyx (ovviamente) ma non so se dovrei aggiungere altro nel mio polso o farlo in un altro posto. Se lo facessi, il tatuaggio sul polso si estenderebbe nella parte superiore del braccio e non starebbe bene sotto il gomito. Sono così combattuta. (sic)”

Quando le è stato suggerito di iniziare il tatuaggio sull’altro braccio, Iggy ha risposto: “Non ho intenzione di tatuarmi per niente l’altro braccio (sic)”.

Anche Iggy, 30 anni – che ha avuto Onyx con la star del rap Playboi Carti – ha bocciato l’idea di farsi un tatuaggio sulla caviglia.

Ha scritto: “In realtà non ho le caviglie, ho Cankles (sic)”

Nel frattempo, Iggy ha recentemente ammesso di dover il suo successo a sua madre.

La rapper attribuisce a sua madre il merito di averle dato la fiducia necessaria per perseguire le sue ambizioni, ed è determinata a fare lo stesso per suo figlio.

Iggy ha scritto su Twitter: “Il motivo per cui ho ottenuto qualcosa nella vita è perché mia madre mi ha sempre gasata e io sto facendo lo stesso con il mio bambino qualunque cosa faccia, sono la sua fan numero 1 dal primo giorno in cui è nato.”

Uno dei fan di Iggy ha successivamente osservato che avere genitori solidali “fa molto”.

In risposta, Iggy – che è nata a Sydney, ma si è trasferita negli Stati Uniti durante l’adolescenza – ha scritto: “Sono d’accordo, da bambina ero prepotente ma ero fiduciosa riguardo alle mie capacità perché mia madre mi diceva che ero incredibile e io credevo nelle sue parole. (sic)”