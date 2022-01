Il baritono Carlos Marín era stato ricoverato in un’unità di terapia intensiva a Manchester, secondo i media spagnoli.

Purtroppo però non ce l’ha fatta. Infatti è morto all’età di 53 anni, ha annunciato il gruppo.

I compagni di band del baritono – David Miller, Sébastien Izambard e Urs Bühler – gli hanno reso omaggio domenica. In una dichiarazione su Twitter, hanno dichiarato: “È con il cuore pesante che vi comunichiamo che il nostro amico e partner, Carlos Marín, è morto.”

“Mancherà ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan.”

“Per 17 anni noi quattro abbiamo fatto insieme questo incredibile viaggio de Il Divo e ci mancherà il nostro caro amico.”

Il 16 dicembre, il gruppo aveva annunciato che Marín era stato ricoverato in ospedale.

La causa della morte non è stata chiarita, anche se i media spagnoli hanno suggerito che Marín sia stato intubato dopo essere stato ricoverato in un’unità di terapia intensiva a Manchester.

Il Divo aveva posticipato di un anno il resto delle date del tour di dicembre nel Regno Unito “a causa di una malattia improvvisa”. Marín era stato sul palco ad esibirsi all’inizio di questo mese.

Il gruppo di crossover classico, è stato formato da Simon Cowell nel 2003 sotto la sua etichetta discografica SyCo, anche se in seguito la band si era separata dal magnate della musica. Marín era uno spagnolo nato in Germania, Miller negli Stati Uniti, Izambard in Francia e Bülher in Svizzera.

Marín è stato sposato con la cantante francese Geraldine Larrosa, meglio conosciuta con il nome d’arte Innocence, fino al 2009.

Bruno Tonioli, un giudice di Strictly Come Dancing della BBC, ha scritto: “Devastato [Marín] è morto.”

“Ci siamo divertiti molto a mettere insieme la prima esibizione di Il Divo 17 anni fa. Una grande voce, un grande uomo, avevi un senso dell’umorismo grandioso… ci mancherai. Sono così triste.”