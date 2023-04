La docu-serie “Il caso Alex Schwazer” segue Alex Schwazer, un marciatore olimpico nostrano che ha vinto una medaglia d’oro a 23 anni. Dopo che fu accusato per doping decise di ingaggiare uno dei suoi accusatori per aiutarlo a ritornare al top dopo essere stato bandito dall’atletica.

“Il caso Alex Schwazer” inizia con Alex che afferma di non sapere come affrontare il giorno successivo. Altre persone intervistate nella docu-serie dicono di essere state spietate con lui e che questa non è una storia sportiva, ma una storia di mafia. Ci viene mostrata Calice, in Trentino, dove Alex racconta di essere stato un lavoratore instancabile fin da bambino e di aver camminato per lunghe 10 ore ogni giorno. La sua passione per le lunghe distanze è nata durante l’infanzia. La marcia è diversa dagli altri sport simili, poiché bisogna mantenere il ginocchio in una determinata posizione e anche il contatto con il terreno gioca un ruolo fondamentale.

Durante le Olimpiadi di Pechino 2008, la tibia di Alex era infiammata, aveva corso per più di tre ore e aveva anche pensato di abbandonare la gara, ma in quel momento si rese conto di tutti i sacrifici fatti per arrivare fin lì. Inoltre, non si può fermare dopo aver completato 40 km della gara di 50 km. Vinse l’oro a Pechino e raccontò di aver pianto nell’ultimo giro della gara, pensando al nonno scomparso. Questa vittoria portò molta fama ad Alex, che apparve in molti programmi televisivi come Sanremo, Zelig ecc. Spesso invitato insieme all’ex fidanzata (più famosa di lui) Carolina Kostner. A causa di ciò, non riuscì a concentrarsi sull’allenamento e cadde lentamente in depressione.

In parallelo alla storia di Alex, ci viene raccontato di Sandro e di come abbia scoperto varie cose riguardo al doping. Nel 1981, Sandro non aveva ancora incontrato Conconi. Scoprì che il doping veniva organizzato da organizzazioni sportive. Inoltre, Conconi dirigeva il laboratorio di Ferrara, dove legalmente doveva fare ricerca, ma illegalmente conduceva vari test per migliorare le prestazioni degli atleti. Prendeva il sangue degli atleti, lo trattava e lo conservava a -90°C. Poco prima della gara, lo stesso sangue veniva reintrodotto nel corpo e aiutava ad aumentare la resistenza. Si notò che aiutava gli atleti a vincere con un margine di 30-40 secondi in una gara e 2-3 minuti in una maratona. Sandro alzò la voce contro Conconi poiché gli atleti venivano trattati come cavie in questi laboratori. Se uno si ammalava, iniziavano a trattarne un altro.

Il 9 febbraio 1982, Fulvio Costa, un corridore veneziano, morì durante una gara. Non riuscì nemmeno a completare un giro prima che il suo volto si gonfiasse, gli occhi si chiudessero e cadesse a causa di un dolore acuto. La stessa notte fu ricoverato e dopo alcune settimane morì. Sul letto di morte, l’atleta chiese cosa avessero fatto al suo sangue. Costa non capiva i rischi delle procedure che venivano condotte e dopo la sua morte tutti lo abbandonarono. Non fu data una spiegazione adeguata. Anzi, le cause del decesso furono spesso modificate.

Il momento che cambiò la vita di Alex fu quando vide i russi vincere l’oro in quasi tutte le gare di atletica e, quando chiese come avessero fatto, gli risposero che l’allenamento, le vitamine e il doping li aiutavano. Alex vide ciò come un’opportunità per far ripartire la sua carriera, visto che erano passati solo quattro anni dalla sua medaglia d’oro olimpica. Alex ordinò del testosterone, ma non sembrò avere alcun effetto. Poi, prese dell’EPO, che migliorò le sue prestazioni.

Alex fu escluso dalle Olimpiadi estive di Londra 2012 dopo essere risultato positivo ai test antidoping. Fece anche mentire Carolina Kostner riguardo al suo luogo di permanenza per evitare di fornire campioni di urine ai controllori. Nel maggio 2016, ricevette un altro colpo quando i suoi campioni di gennaio risultarono positivi dopo essere stati riesaminati.

Nell’ultimo episodio di questa docu-serie di quattro episodi, lo vediamo lottare e combattere in vari tribunali. Secondo me, WADA e IAAF hanno distrutto con successo la carriera di un atleta di talento nonostante fosse stato assolto dal tribunale italiano. Queste agenzie sono piene di corruzione e seguono metodi illegali. La serie è un campanello d’allarme per le persone che credono che le organizzazioni internazionali non siano parziali o non facciano del male agli atleti. Le rivelazioni presenti in “Il caso Alex Schwazer” fanno capire che situazioni simili potrebbero essere accadute a numerosi atleti.

La pressione che gli atleti subiscono dopo aver vinto un’olimpiade viene mostrata nel primo episodio, e si vede come iniziano a temere di non essere in grado di eguagliare quel livello di successo. Questa pressione li porta a prendere sostanze come testosterone ed EPO, e a volte cadono anche in depressione. Anche il pubblico deve comprendere lo stress mentale a cui gli atleti sono sottoposti e sostenerli.

La serie – chiaramente pro Alex Schwazer – ti porta anche a dubitare sulla lealtà dell’atleta. E’ possibile che abbia nuovamente fatto uso di doping fregando Sandro in un periodo in cui i controlli antidoping sono minori e non avesse il coraggio di dire al suo allenatore – che l’ha sempre sostenuto – la verità? Dopotutto un detto dice: “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Sta poi allo spettatore decidere per chi fare il tifo: per lo sportivo cancellato dalle forti organizzazioni anti doping, che ha pensato anche al suicidio e fu lasciato dalla fidanzata in un momento triste della sua vita o per uno sport più pulito in cui le organizzazioni antidoping combattono con tutti i mezzi gli usi di sostanze illegali.

In conclusione, la serie “Il caso Alex Schwazer”, è un viaggio intenso e commovente attraverso la vita di un atleta che ha affrontato sfide e ostacoli enormi, sia sul campo che fuori. Il documentario riesce a toccare importanti temi come la corruzione nel mondo dello sport, la pressione esercitata sugli atleti e le conseguenze a volte devastanti del doping.

Questa docu-serie offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Alex Schwazer, mettendo in luce le difficoltà che ha dovuto affrontare e il coraggio con cui si è battuto per cercare di riabilitare il suo nome. Nonostante le avversità, il suo spirito indomito di leone ferito è un esempio di forza e determinazione per tutti coloro che lottano per la giustizia e la verità.

Nel complesso, “Il caso Alex Schwazer” è una serie coinvolgente e riflessiva che vale la pena di guardare per comprendere meglio le complesse dinamiche che caratterizzano il mondo dello sport a livello internazionale e le difficoltà che gli atleti devono affrontare sia sul piano personale che professionale. Un documentario che ci invita a riflettere sulla natura umana e sulle sfide che dobbiamo superare per rimanere fedeli a noi stessi e ai nostri ideali.

Alex Schwazer non potrà gareggiare fino al 2024 e i suoi record sono stati cancellati insieme alla non ammissibilità per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

