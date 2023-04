Se n’è discusso in lungo e in largo per un po’ di tempo dal momento del suo debutto su Netflix, poi, come spesso succede, questa serie di “elogio alla follia” sembra essere sprofondata nel dimenticatoio: stiamo parlando di “Tutto chiede salvezza“, la bellissima opera in sette puntate uscita l’autunno scorso e tratta dal medesimo romanzo, e biografia, di Daniele Mencarelli.

Ebbene, tutto però è cambiato in questi ultimi giorni, quando a sorpresa ne è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione.

Perché “a sorpresa“? Beh, per un motivo molto semplice: la prima stagione ha infatti adattato il libro di Mencarelli nella sua interezza, portando dunque ad apparente conclusione l’intensa storia di Daniele, Gianluca, Mario, Giorgio, Nina e di tutti gli altri pazienti del reparto psichiatrico tra i cui lunghi corridoi e le spoglie stanze ci siamo trovati noi stessi a vagare, da questo lato dello schermo; eppure a ben pensarci storie del genere non hanno mai una fine vera e propria, se non la dipartita eterna. Ecco che dunque una seconda stagione potrebbe essere giusta, bella ed ugualmente appassionante come la prima, in grado anche magari di raccontarci ancora un po’ e un po’ di più di quei personaggi che tanto abbiamo imparato ad amare puntata dopo puntata.

Ovvio, al momento è ancora presto per parlare più approfonditamente della trama su cui verterà la seconda stagione di “Tutto chiede salvezza“, ma per ora abbiamo comunque una certezza: alla sceneggiatura lavorerà infatti nuovamente lo stesso Daniele Mencarelli, insieme al regista Francesco Bruni ed a Daniela Gambaro.

Ad annunciare l’inizio dei lavori di questo nuovo tranche di episodi ci ha pensato Netflix, che sul proprio profilo ufficiale di Twitter ha pubblicato recentemente una foto del copione della seconda stagione della serie accompagnata da una didascalia semplice quanto indicativa:

“La seconda stagione di ‘Tutto chiede salvezza’ è in arrivo prossimamente”.

Man mano che avremo maggiori informazioni riguardo a tale serie non mancheremo di tenervi aggiornati. Nel frattempo che ci dite di questa notizia? Siete contenti che “Tutto chiede salvezza” sia stata rinnovata per una seconda stagione? Cosa vi aspettate da essa? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!