Virgin River è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019 ed ha all’attivo due stagioni con una terza in arrivo. Racconta la storia di Melinda Monroe che, dopo vari problemi in famiglia, decide di lavorare come infermiera nella sperduta città di Virgin River. Tuttavia, scopre che non sarà così facile come credeva e che prima di riuscire ad andare avanti dovrà imparare a guarire se stessa.

Per quanto riguarda il terzo capitolo di Virgin River siamo vicini alla conclusione delle riprese ed è molto atteso dal pubblico che non vede l’ora del suo arrivo sul piccolo schermo. Nel frattempo, continuano ad arrivare novità e veniamo a scoprire che il cast si è ulteriormente arricchito. Al fianco dei volti già noti e conosciuti dagli amanti della serie tv Alexandra Breckenridge ovvero Melinda e Colin Lawrence ovvero John Preacher Middleton ci saranno due new entry. Si tratta di Stacey Farber, attrice classe 1987, che vestirà i panni di Tara (la figlia di Lilly) e di Kal Bradbury che sarà un giovane marine in arrivo a Virgin River con la speranza di ritrovare il padre biologico.

L’attrice Stacey Farber entra nel cast di Virgin River

Come sappiamo, inoltre, il cast di Virgin River si era già ulteriormente arricchito per questa terza stagione con Zibby Allen nei panni di Brie (la sorella di Jack) e con Jasmine Vega in quelli di Stella. Incertezza, invece, per quanto riguarda la sorte di Jack. La seconda stagione, infatti, è finita con l’uomo riverso sul pavimento del bar in una pozza di sangue: si salverà o meno? Non ci resta altro che aspettare i nuovi 10 episodi di Virgin River che dovrebbero arrivare su Netflix entro la fine del 2021.

